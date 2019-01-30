Дана Борисова отправилась в международный антинаркотический лагерь, чтобы помогать зависимым

Поборовшая зависимость Дана Борисова отправилась в антинаркотический лагерь, чтобы помочь людям справиться с похожими проблемами. Об этом звезда сообщила в Инстаграме.

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В 2017 году стало известно, что Дана Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимостей, побороть которые ей помогло лечение в реабилитационном центре в Таиланде.



Как утверждает сама Дана, ее проблемы с запрещенными веществами — в прошлом. Сейчас телеведущая старается помогать другим людям справиться с этой проблемой. Именно для этого Борисова на днях поехала в зимний антинаркотический лагерь в Покровском. О первом дне, проведенном там, телеведущая уже рассказала в своем Инстаграме:

«Познакомилась с ребятами, их в этом лагере уже более 1 000 человек. Они из разных реабилитационных центров России, Таиланда, Германии, Израиля и других стран» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Скоро подтянутся звезды телевидения и шоу-бизнеса. Вчера был артист с очередной звездной историей зависимости. Дай бог в конце недели его сопровождать в Самуи», — поведала Борисова, однако озвучивать имя знаменитости не стала.



Звезда также рассказала немного и об условиях, в которых будет находиться ближайшее время: «Живу в одном номере с двумя подружками, скоромненько, но дружно».



Многие фолловеры поддержали Дану Борисову, отметив, что обсуждение данных тем поможет другим побороть пагубные привычки.