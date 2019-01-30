«Денис говорит, что детям хватит и 20 тысяч в месяц»: адвокат жены Глушакова поделился подробностями развода супругов

Недавно стало известно, что Денис Глушаков не намерен платить алименты супруге Дарье. Адвокат девушки Сергей Жорин рассказал СМИ, что сейчас денежные выплаты на счет матери детей спортсмена переводит футбольный клуб «Спартак».

1 2 3 4 5 Адвокат жены Дениса Глушакова Сергей Жорин поделился новыми подробностями о разводе супругов

Вот уже несколько месяцев почти вся страна наблюдает за развитием семейного конфликта между футболистом Дениса Глушакова и его женой Дарьей. Сейчас супруги разводятся. Ранее Дарья Глушакова рассказывала, что муж хочет забрать у нее дочерей, а также через суд требует от нее алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.



Адвокат Дарьи Сергей Жорин сообщил изданию Sport24, что решением суда обязанность выплачивать алименты пока все же остается за футболистом. Однако Денис намерен сократить свои денежные потери до минимума.

«Алименты платит не сам Глушаков.''Спартак'' добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. Хотя сам Денис сопротивлялся. Говорит, что хватит и 20 тысяч рублей в месяц», — сообщает Сергей Жорин.

Адвокат отметил, что с разделом имущества — все гораздо сложнее.

Сейчас Глушаков продолжает вольно распоряжаться общей с женой недвижимостью и счетами в банке. Недавно спортсмен без ведома Дарьи выдвинул на продажу их дом. Сергей Жорин не исключил, что за подобные махинации суд может привлечь Глушакова к уголовной ответственности.