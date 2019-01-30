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«Сама себе завидую»: Вера Брежнева показала, как отдыхает на Мальдивах

Знаменитости не часто могут позволить себе отпуск из-за плотного рабочего графика. На днях Вера Брежнева вырвалась на отдых и поделилась с подписчиками этой радостью. 
  • Вера Брежнева
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    Вера Брежнева поделилась с поклонниками радостью — исполнилась ее давняя мечта
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Вера Брежнева на днях отправилась в отпуск на Мальдивы. Об этом звезда сообщила в соцсетях. Певица активно делится с подписчиками инстаграм-историями и фотографиями с отдыха. 

Особый ажиотаж публики вызвал снимок Брежневой в ванной. Менее чем за сутки пост собрал больше тысячи комментариев. В публикации певица попросила поклонников порадоваться за нее, ведь исполнилось ее желание — побывать на Мальдивах. «Я хотела попасть на эти острова много лет... и вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую», — поделилась с подписчиками Вера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Поклонники пожелали звезде отличного отдыха: «Радуюсь за Вас! Набирайтесь сил», «Поздравляю!!! Мечты должны сбываться, хоть и через много лет». К слову, некоторые фолловеры-мужчины пошутили, написав под снимком, что завидуют фотографу. 

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30 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец Костик, щедрый какой, выполняет все Веркины капризы))

  • А муж где?

  • Где вода?

  • Мальдивы в этом сезоне- тренд.

  • Вот уж тоже мне мечта и радуется поям как младенец ха ха Вера с твоими возможностями можно хоть через месяц отдыхать на мальдивах

  • Неужели больше писать не о чем? Статья не о чем. Кому это интересно? Никому.

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