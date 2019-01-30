«Сама себе завидую»: Вера Брежнева показала, как отдыхает на Мальдивах

Знаменитости не часто могут позволить себе отпуск из-за плотного рабочего графика. На днях Вера Брежнева вырвалась на отдых и поделилась с подписчиками этой радостью.

1 2 3 4 Вера Брежнева поделилась с поклонниками радостью — исполнилась ее давняя мечта

Вера Брежнева на днях отправилась в отпуск на Мальдивы. Об этом звезда сообщила в соцсетях. Певица активно делится с подписчиками инстаграм-историями и фотографиями с отдыха.

Особый ажиотаж публики вызвал снимок Брежневой в ванной. Менее чем за сутки пост собрал больше тысячи комментариев. В публикации певица попросила поклонников порадоваться за нее, ведь исполнилось ее желание — побывать на Мальдивах. «Я хотела попасть на эти острова много лет... и вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую», — поделилась с подписчиками Вера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники пожелали звезде отличного отдыха: «Радуюсь за Вас! Набирайтесь сил», «Поздравляю!!! Мечты должны сбываться, хоть и через много лет». К слову, некоторые фолловеры-мужчины пошутили, написав под снимком, что завидуют фотографу.