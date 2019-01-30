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Врачи подтвердили у дочери Виктории Бони двойной перелом руки

На днях Виктория Боня рассказала, что ее дочь ушибла руку. Позже медики диагностировали у Анджелины двойной перелом. 

Недавно в своих инстаграм-историях Виктория Боня рассказала, что ее дочь получила травму руки. Тогда врачи уверяли, что ничего страшного не произошло, и зафиксировали руку, наложив на нее гипс. 

Спустя два дня опасения Бони подтвердились — медики все-таки выявили у Анджелины переломы кисти и локтя. Виктория пожаловалась подписчикам на специалистов, делавших первичный осмотр: они не смогли сразу поставить правильный диагноз. 

Виктория отвезла дочку к спортивному врачу, специализирующемуся на детских травмах. Он наложил Анджелине новый гипс, который ей придется носить в течение четырех недель. 

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30 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Виктория Боня

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Чет непонятно,как это вообще возможно..детей сразу на рентген отправляют. А уж не увидеть перелом на снимке вообще невозможно.

  • Зубная фея

    Чет непонятно,как это вообще возможно..детей сразу на рентген отправляют. А уж не увидеть перелом на снимке вообще невозможно.

    в Европе запросто. Лично знаю случаи, когда "ну сегодня пятница, а рентген можно будет сделать только в понедельник"

  • Бедная девочка, и так-то у нее жизнь незавидная... Но хоть матери наконец пригодится - та будет вовсю пиариться в инстаграме на ее переломе.🤦‍♀️

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