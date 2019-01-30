Врачи подтвердили у дочери Виктории Бони двойной перелом руки

На днях Виктория Боня рассказала, что ее дочь ушибла руку. Позже медики диагностировали у Анджелины двойной перелом.

1 2 3 4 На днях врачи подтвердили у дочери Виктории Бони двойной перелом

Недавно в своих инстаграм-историях Виктория Боня рассказала, что ее дочь получила травму руки. Тогда врачи уверяли, что ничего страшного не произошло, и зафиксировали руку, наложив на нее гипс.

Спустя два дня опасения Бони подтвердились — медики все-таки выявили у Анджелины переломы кисти и локтя. Виктория пожаловалась подписчикам на специалистов, делавших первичный осмотр: они не смогли сразу поставить правильный диагноз.

Виктория отвезла дочку к спортивному врачу, специализирующемуся на детских травмах. Он наложил Анджелине новый гипс, который ей придется носить в течение четырех недель.