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Американская модель заявила, что ее избил российский боксер Сергей Ковалев, и теперь требует от него 8 миллионов долларов

Российского боксера Сергея Ковалева обвиняют в нападении на женщину. Недавно стало известно имя предполагаемой жертвы происшествия — ею является американская модель Джейми Фронтц.
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    Американская модель Джейми Фронтц заявила, что на нее напал российский боксер Сергей Ковалев
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Недавно стало известно, что бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева обвиняют в нападении на женщину. Инцидент произошел еще в июне на одной из вечеринок в Калифорнии. Американская модель Джейми Фронтц рассказала, что спортсмен проявил к ней интерес, однако на предложение продолжить знакомство тет-а-тет она ответила отказом. По словам девушки, отвергнутый боксер избил ее.

Сергей Ковалев сразу же отреагировал на обвинения. «Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это все кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле», — написал спортсмен на своей странице в Инстаграме.

Пару дней назад Джейми Фронтц, которая утверждает, что стала жертвой избиения Сергея Ковалева, опубликовала пост в Инстаграме, в котором подробно поведала о происшествии.

Девушка заявила, что намерена требовать с боксера компенсацию за причиненный ее здоровью ущерб: «Я слышала, он отрицает, что ударил меня в лицо. Тогда, интересно, как он объясняет то, что у меня оказался разбит нос, появилась рана на голове? Я получила сотрясение и травму позвоночника. Все из-за того, что я отказалась вступать с ним в интимную связь. Он настолько разозлился, что даже пнул мою собаку. К счастью, теперь он находится под следствием, а я потребую с него восемь миллионов долларов в качестве компенсации. Увы, но теперь я знаю, каково это — оказаться жертвой удара Ковалева. Один важный момент — в этот раз он был без боксерских перчаток».

По делу уже прошли первые слушания. В суде боксер отказался признавать свою вину. Следующее заседание состоится в марте. Если Сергея Ковалева признают виновным, ему грозит за до четырех лет лишения свободы.

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30 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Getty Images

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