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«Могу себе позволить красивую подругу»: Вера Брежнева смело позирует в купальнике рядом с Леной Перминовой

36-летняя певица Вера Брежнева отдыхает на Мальдивах и активно делится новыми фотографиями. Недавно звезда выложила очередной снимок с подругой-моделью.

Отдых Веры Брежневой на Мальдивах в самом разгаре! Артистка прилетела на знаменитые острова в Индийском океане всего на пять дней, поэтому время зря не теряет: загорает, плавает, катается по пляжу на велосипеде и, конечно же, делится фотографиями с отпуска со своими инстаграм-подписчиками.

Компанию Вере на отдыхе составляет ее подруга Елена Перминова. На днях певица разместила в Инстаграме снимок, на котором девушки позируют в одинаковых купальниках купальниках (только у Перминовой он коричневый, а у Брежневой — черный).

Звезда сопроводила публикацию подписью: «Могу себе позволить красивую подругу». 

Многие фолловеры певицы отметили, что девушки невероятно похожи, а кто-то даже посчитал, что Брежнева затмила длинноногую Перминову: «Вы как сестры!», «Вера, на твоем фоне будет меркнуть любая», «Какие у вас длинные ноги! Шик!». 

Отметим, что кадры совместной фотосессии появились и на странице Перминовой, так что теперь интернет-пользователей могут сравнить, кто из подруг лучше смотрится в новом пляжном наряде.

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31 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева, Елена Перминова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Перевод "я так божественно красива и успешна, так уверена в себе, что могу себе позволить"))))

  • Брежнева сильно пострела

  • Зря она с Перминовой фотографируется.Как мама ее.И тяжелая такая сразу на фоне той. Хотя и так уже донелзя ис худала, что на лицо силно постарела..

  • Вера красотка, а у Перминовой голова как горошина или как головка от булавки

  • купальники никакие, первое фото так вообще ужасно, кроме фона........ Неудачный выпендрёж

  • Хотя я не поклонница ни одной из дам, но давайте честно - выглядят обе хорошо (учитывая возраст, природные данные, жару и т.д.), и ни одна из них не кажется ни толстой, ни старой. Но! Меня одну смущает крой купальников в зоне бикини? Что за мода оголять лобок по бокам? На мой взгляд выглядит отталкивающе😬🤭🤢

  • Классная фигура у Веры. Просто поменьше улыбаться, посдержанее и будет вообще шикарно! А так зарядила она меня на спорт!

  • Их фигуры плоскодонок и в подметки не годятся фигуре Бони

  • Что у неё с ногой на втором фото?

  • Мда...письки наружу у престарелых дамочек.. это немного...

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