«Могу себе позволить красивую подругу»: Вера Брежнева смело позирует в купальнике рядом с Леной Перминовой

36-летняя певица Вера Брежнева отдыхает на Мальдивах и активно делится новыми фотографиями. Недавно звезда выложила очередной снимок с подругой-моделью.

1 2 3 4 5 6 Вера Брежнева поделилась с поклонниками очередной фотографией из отпуска

Отдых Веры Брежневой на Мальдивах в самом разгаре! Артистка прилетела на знаменитые острова в Индийском океане всего на пять дней, поэтому время зря не теряет: загорает, плавает, катается по пляжу на велосипеде и, конечно же, делится фотографиями с отпуска со своими инстаграм-подписчиками.



Компанию Вере на отдыхе составляет ее подруга Елена Перминова. На днях певица разместила в Инстаграме снимок, на котором девушки позируют в одинаковых купальниках купальниках (только у Перминовой он коричневый, а у Брежневой — черный).

Звезда сопроводила публикацию подписью: «Могу себе позволить красивую подругу».

Многие фолловеры певицы отметили, что девушки невероятно похожи, а кто-то даже посчитал, что Брежнева затмила длинноногую Перминову: «Вы как сестры!», «Вера, на твоем фоне будет меркнуть любая», «Какие у вас длинные ноги! Шик!».



Отметим, что кадры совместной фотосессии появились и на странице Перминовой, так что теперь интернет-пользователей могут сравнить, кто из подруг лучше смотрится в новом пляжном наряде.