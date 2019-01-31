Лера Кудрявцева: «После трех неудачных браков 71-летний Владимир Стеклов наконец обрел свое счастье, вновь женился и стал молодым отцом»

2 февраля гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ станет актер Владимир Стеклов. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с героем.

1 2 3 4 5 6 7 Владимир Стеклов — новый гость программы «Секрет на миллион»

Отцом Владимир Стеклов стал уже в третий раз. В первом браке у него родилась девочка Агриппина, которая выросла и тоже пошла в актрисы. Отцовские гены дают о себе знать: Агриппина востребована в профессии, режиссеры всегда рады видеть ее в своих картинах.

К сожалению, появление ребенка не удержало актера в семье: он развелся с женой Людмилой Мощенской, мамой Агриппины, и закрутил роман с Александрой Захаровой.

Стеклов рассказал мне, как воспринял этот брак отец актрисы Марк Захаров, и поведал о том, почему союз с режиссерской дочкой оказался таким непрочным. Ребенка Захарова Стеклову не родила.



Может, оно и к лучшему, ведь вскоре после развода Стеклов увлекся сотрудницей стоматологической клиники и позвал избранницу замуж. Женщина подарила Стеклову дочь, но это не удержало темпераментного артиста в семье. Он снова круто изменил свою жизнь и, мне кажется, наконец обрел свое счастье.

Четвертая жена Стеклова Ирина моложе актера на 33 года. «Она мечтала о Баскове, а тут я», — посмеивается довольный Стеклов.



Ирина прекрасно выглядит, очаровательно улыбается и не стесняется целоваться со своим пылким супругом на публике. Ирина не только любящая жена, но и молодая мама. Женщина родила своему знаменитому мужу дочь Арину и уверяет, что у малышки уже сейчас проявляется папин характер. Ирина пришла ко мне в студию вместе с девочкой и разрешила подержать ее на руках. Она такая славная и милая, что я просто растаяла.

Однако не стоит забывать о том, что Стеклов не только молодой отец, но и прадедушка!

Правнук тоже требует внимания, и Владимир делает все, чтобы его любви и заботы хватало всем членам семьи.

Стеклову можно только позавидовать: ему все удается! Он востребован в профессии, влюблен и любим! Вот только какую цену он заплатил за свое позднее счастье? И не жалеет ли о том, что большая часть жизни уже позади? Об этом, а также о многом другом Владимир расскажет в новом выпуске программы «Секрет на миллион».