Лера Кудрявцева: «После трех неудачных браков 71-летний Владимир Стеклов наконец обрел свое счастье, вновь женился и стал молодым отцом»

Отцом Владимир Стеклов стал уже в третий раз. В первом браке у него родилась девочка Агриппина, которая выросла и тоже пошла в актрисы. Отцовские гены дают о себе знать: Агриппина востребована в профессии, режиссеры всегда рады видеть ее в своих картинах.
Стеклов рассказал мне, как воспринял этот брак отец актрисы Марк Захаров, и поведал о том, почему союз с режиссерской дочкой оказался таким непрочным. Ребенка Захарова Стеклову не родила.
Может, оно и к лучшему, ведь вскоре после развода Стеклов увлекся сотрудницей стоматологической клиники и позвал избранницу замуж. Женщина подарила Стеклову дочь, но это не удержало темпераментного артиста в семье. Он снова круто изменил свою жизнь и, мне кажется, наконец обрел свое счастье.
Ирина прекрасно выглядит, очаровательно улыбается и не стесняется целоваться со своим пылким супругом на публике. Ирина не только любящая жена, но и молодая мама. Женщина родила своему знаменитому мужу дочь Арину и уверяет, что у малышки уже сейчас проявляется папин характер. Ирина пришла ко мне в студию вместе с девочкой и разрешила подержать ее на руках. Она такая славная и милая, что я просто растаяла.
Правнук тоже требует внимания, и Владимир делает все, чтобы его любви и заботы хватало всем членам семьи.
Стеклову можно только позавидовать: ему все удается! Он востребован в профессии, влюблен и любим! Вот только какую цену он заплатил за свое позднее счастье? И не жалеет ли о том, что большая часть жизни уже позади? Об этом, а также о многом другом Владимир расскажет в новом выпуске программы «Секрет на миллион».