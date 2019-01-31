Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Лариса Вербицкая считает, что женская красота — это товар

На днях 59-летняя телеведущая Лариса Вербицкая написала в своем Инстаграме, что ее расстраивают женщины, которые выглядят хуже, чем могли бы. По ее словам, быть привлекательной не просто приятно, но и выгодно. 
  • Лариса Вербицкая
    1 2 3 4 5
    Лариса Вербицкая решила обсудить тему женской привлекательности в своем Инстаграме
    Смотреть галерею

59-летняя Лариса Вербицкая на своем примере демонстрирует, что можно выглядеть прекрасно в любом возрасте. Телеведущая занимается спортом, правильно питается и делает косметические процедуры. 

На днях звезда решила поднять в Инстаграме тему женской привлекательности. Вербицкая призналась, что ее расстраивают женщины, которые выглядят менее красивыми, чем могли бы. По ее словам, женская красота — это «ресурс, товар и сила», которыми необходимо пользоваться. «Привлекательной быть не только приятно, но и выгодно», — заявила телеведущая.

В конце поста Вербицкая призвала подписчиков присоединиться к обсуждению, соединимы ли в женщине красота и ум. Некоторые поклонники поспорили со звездой, считая, что внутреннее наполнение важнее внешней оболочки. 

Перейти к обсуждению


31 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Лариса Вербицкая

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 403

Новое за три дня

12 новых тем

Популярное за три дня

12 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.