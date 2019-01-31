Лариса Вербицкая считает, что женская красота — это товар

На днях 59-летняя телеведущая Лариса Вербицкая написала в своем Инстаграме, что ее расстраивают женщины, которые выглядят хуже, чем могли бы. По ее словам, быть привлекательной не просто приятно, но и выгодно.

1 2 3 4 5 Лариса Вербицкая решила обсудить тему женской привлекательности в своем Инстаграме

59-летняя Лариса Вербицкая на своем примере демонстрирует, что можно выглядеть прекрасно в любом возрасте. Телеведущая занимается спортом, правильно питается и делает косметические процедуры.

На днях звезда решила поднять в Инстаграме тему женской привлекательности. Вербицкая призналась, что ее расстраивают женщины, которые выглядят менее красивыми, чем могли бы. По ее словам, женская красота — это «ресурс, товар и сила», которыми необходимо пользоваться. «Привлекательной быть не только приятно, но и выгодно», — заявила телеведущая.

В конце поста Вербицкая призвала подписчиков присоединиться к обсуждению, соединимы ли в женщине красота и ум. Некоторые поклонники поспорили со звездой, считая, что внутреннее наполнение важнее внешней оболочки.