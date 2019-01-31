Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после развода

Брэд Питт и Анджелина Джоли увиделись впервые за три года с момента расставания. Судя по снимкам, опубликованным иностранным изданием Who, между экс-супругами состоялся эмоциональный разговор.

1 2 3 4 5 6 Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились впервые за 2, 5 года

После новостей о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон, актер был замечен в Лос-Анджелесе, где тайно встретился со своей бывшей женой Анджелиной Джоли.

Экс-супругов не видели вместе с тех пор, как актриса подала на развод в сентябре 2016 года. И вот на днях родители шестерых детей встретились, проведя бок о бок три часа в офисе в Беверли-Хиллз.

Зарубежное издание Who сообщает, что на встрече присутствовали юристы. Скорее всего, экс-супруги заключили очередное соглашение, касающееся опеки над детьми.



На снимках Анджелина выглядит очень напряженной. Голливудская звезда активно жестикулировала, в то время как ее бывший муж не менее эмоционально о чем-то говорил. Выйдя из офиса, Джоли удалось избежать камер папарацци. А вот 55-летний Питт попал в объектив журналистов, когда шел к своей машине.



Напомним, Джоли, которая изначально хотела добиться единоличной опеки над наследниками, пошла на уступки Питту. Согласно заключенному в ноябре договору Брэд получил равноправную с Анджелиной опеку над 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, 10-летними Вивьен и Ноксом. Что касается 17-летнего Мэддокса, суд решил, что юноша уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно решить, сколько времени он хочет проводить с отцом.