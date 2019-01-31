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Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после развода

Брэд Питт и Анджелина Джоли увиделись впервые за три года с момента расставания. Судя по снимкам, опубликованным иностранным изданием Who, между экс-супругами состоялся эмоциональный разговор.

После новостей о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон, актер был замечен в Лос-Анджелесе, где тайно встретился со своей бывшей женой Анджелиной Джоли.

Экс-супругов не видели вместе с тех пор, как актриса подала на развод в сентябре 2016 года. И вот на днях родители шестерых детей встретились, проведя бок о бок три часа в офисе в Беверли-Хиллз.

Зарубежное издание Who сообщает, что на встрече присутствовали юристы. Скорее всего, экс-супруги заключили очередное соглашение, касающееся опеки над детьми.

На снимках Анджелина выглядит очень напряженной. Голливудская звезда активно жестикулировала, в то время как ее бывший муж не менее эмоционально о чем-то говорил. Выйдя из офиса, Джоли удалось избежать камер папарацци. А вот 55-летний Питт попал в объектив журналистов, когда шел к своей машине.  

Напомним, Джоли, которая изначально хотела добиться единоличной опеки над наследниками, пошла на уступки Питту. Согласно заключенному в ноябре договору Брэд получил равноправную с Анджелиной опеку над 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, 10-летними Вивьен и Ноксом. Что касается 17-летнего Мэддокса, суд решил, что юноша уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно решить, сколько времени он хочет проводить с отцом.

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31 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Наверное приказала ему бросить Терон, а не то, мол, детей вообще не увидишь. Вот же вляпался Брэд( Не даёт жизни ни ему, ни детям. Когда ее уже разоблачат.

  • Принарядилась Джолька, накрасилась!

  • Они не развелись! Поменяйте заголовок.

  • Гость

    Наверное приказала ему бросить Терон, а не то, мол, детей вообще не увидишь. Вот же вляпался Брэд( Не даёт жизни ни ему, ни детям. Когда ее уже разоблачат.

    ну Терон тоже та еще мамашка.....обе с прибабахом

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