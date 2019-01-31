Как и почему между Максимом Галкиным и Лией Ахеджаковой разгорелся конфликт

Несколько дней в Сети обсуждают конфликт, возникший между Лией Ахеджаковой и Максимом Галкиным, спародировавшим актрису на празднике в «Современнике». Лия Меджидовна раскритиковала выступление юмориста и получила от шоумена достойный ответ.

1 2 3 4 5 Несколько дней в СМИ обсуждают конфликт между Лией Ахеджаковой и Максимом Галкиным

30 января в СМИ появилась информация, что знаменитая актриса Лия Ахеджакова негативно отозвалась о шутках Максима Галкина. На юбилее Галины Волчек в театре «Современник» юморист показал пародию на Лию Меджидовну.

Ахеджакову оскорбило выступление артиста. В беседе с публицистом Андреем Марковым она заявила: «Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: ''Ой, я про Россию хочу поговорить''. Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой».

На следующий день пародист опубликовал пост в Инстаграме, напрямую обратившись к Ахеджаковой. Он убедил актрису, что высмеивание кого-либо и издевка не являлись целью его миниатюры.

По его словам, Лия Меджидовна — желанный участник его политических пародий, так как уже много лет актриса является непримиримым борцом с режимом. Также артист напомнил, что сама актриса и те, кто ее хорошо знают, находились в зале, поэтому исключил какие-либо спекуляции за спиной знаменитости, признавшись, что просто хотел порадовать Ахеджакову и ее коллег.

«Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее, но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал», — объяснил свое выступление Максим Галкин (орфография и пунктуация автора сохранены). Также он поблагодарил актрису за признание его таланта и попросил не лишать его права на свободу слова и самовыражения, за что, по словам артиста, Ахеджакова борется много лет.