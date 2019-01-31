Ани Лорак официально развелась с мужем

Почти четыре месяца длился бракоразводный процесс Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу. 31 января в деле была поставлена точка — теперь певица официально разведена.

1 2 3 4 5 Шевченковский суд города Киева официально расторгнул брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

В последний день января в Киеве состоялось очередное слушание по делу развода Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу. Суд постановил удовлетворить их просьбу и официально расторгнул брак.

Экс-супруги в зал суда не явились, а передали полномочия своим адвокатам. Однако это не последнее слушание по их делу. Теперь бывшим возлюбленным придется решить вопросы опеки над ребенком и о разделе имущества. Официальных комментариев ни они, ни их официальные представители не дали. Однако, по словам инсайдеров, «дело может затянуться», так как Мурат, судя по всему, готов побороться над опекой за дочерью.

Напомним, что причиной конфликта между бывшими супругами стала фотография, появившаяся в Сети прошлым летом, на которой муж Ани обнимает другую женщину. Тогда СМИ сообщили, что Лорак забрала 7-летнюю Софию и переехала жить в Москву.