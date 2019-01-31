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Ани Лорак официально развелась с мужем

Почти четыре месяца длился бракоразводный процесс Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу. 31 января в деле была поставлена точка — теперь певица официально разведена. 
  • Ани Лорак
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    Шевченковский суд города Киева официально расторгнул брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
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В последний день января в Киеве состоялось очередное слушание по делу развода Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу. Суд постановил удовлетворить их просьбу и официально расторгнул брак. 

Экс-супруги в зал суда не явились, а передали полномочия своим адвокатам. Однако это не последнее слушание по их делу. Теперь бывшим возлюбленным придется решить вопросы опеки над ребенком и о разделе имущества. Официальных комментариев ни они, ни их официальные представители не дали. Однако, по словам инсайдеров, «дело может затянуться», так как Мурат, судя по всему, готов побороться над опекой за дочерью. 

Напомним, что причиной конфликта между бывшими супругами стала фотография, появившаяся в Сети прошлым летом, на которой муж Ани обнимает другую женщину. Тогда СМИ сообщили, что Лорак забрала 7-летнюю Софию и переехала жить в Москву. 

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31 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Мурат Налчаджиоглу

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Дочка в школе интернат. Никому не нужна. Какая ещё опека над ней может быть? Этим звездам лишь бы себя пристроить

  • УУрррааааааааааааааа. Институт брака рухнул окончательно! я это говорила еще много много лет назад!

  • Лорак развелась с мужем, а на первом фото Лазарев. Вуман в своём репертуаре.

  • То, что развелась, совсем не удивляет. Удивляет, что она, вообще, вышла за него и так долго прожила

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