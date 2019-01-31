Принца Гарри подловили в баре после того, как Меган запретила ему употреблять алкоголь

Кажется, принц Гарри принялся за старое: инсайдеры издания Radar Online подловили королевского наследника в пабе. Как же отреагирует на это Меган Маркл, которая ранее запретила своему супругу пить?

1 2 3 4 5 Недавно принц Гарри был замечен в лондонском баре, и это несмотря на то...

Американский интернет-портал Radar Online утверждает, что пару дней назад рыжеволосый принц Гарри был замечен в лондонском баре The Sands End.

Инсайдеры издания заверяют: внук Елизаветы II пил в одиночестве.

«Ничем не выдававшие себя охранники члена британской королевской семьи провели его в бар и следили за безопасностью. Это любимое заведение Гарри, которым владеет его крестный отец. Поэтому принц часто туда приходит», — сообщают источники сайта.



Эта новость вряд ли бы привлекла столько внимания, если бы не тот факт, что Меган Маркл запретила своему мужу употреблять алкогольные и кофеиносодержащие напитки, пока она беременна. Принц Гарри согласился поддержать супругу «в положении» и разделить с ней ее диету: заменить выпивку на обычную воду до рождения наследника. Однако удержаться герцогу Сассекскому все же не удалось.



По всей видимости, принца Гарри дома ждет серьезный разговор со своей требовательной Меган.