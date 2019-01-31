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Принца Гарри подловили в баре после того, как Меган запретила ему употреблять алкоголь

Кажется, принц Гарри принялся за старое: инсайдеры издания Radar Online подловили королевского наследника в пабе. Как же отреагирует на это Меган Маркл, которая ранее запретила своему супругу пить?

Американский интернет-портал Radar Online утверждает, что пару дней назад рыжеволосый принц Гарри был замечен в лондонском баре The Sands End.

Инсайдеры издания заверяют: внук Елизаветы II пил в одиночестве. 

«Ничем не выдававшие себя охранники члена британской королевской семьи провели его в бар и следили за безопасностью. Это любимое заведение Гарри, которым владеет его крестный отец. Поэтому принц часто туда приходит», — сообщают источники сайта.

Эта новость вряд ли бы привлекла столько внимания, если бы не тот факт, что Меган Маркл запретила своему мужу употреблять алкогольные и кофеиносодержащие напитки, пока она беременна. Принц Гарри согласился поддержать супругу «в положении» и разделить с ней ее диету: заменить выпивку на обычную воду до рождения наследника. Однако удержаться герцогу Сассекскому все же не удалось.

По всей видимости, принца Гарри дома ждет серьезный разговор со своей требовательной Меган.

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31 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Гарри Поттер

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Принц начинает прозревать! И беременность 100% фейк!

  • аххаха, пошло-поехало

  • Кто бы сомневался)) От такой лягухи дома только в одиночестве и пить

  • Меган делает из Гарри 100%-ого алкоголика. Пить в одиночестве - уже диагноз. Мог бы друзей позвать - помыть кости жене за стаканчиком виски)))

  • Гость

    Меган делает из Гарри 100%-ого алкоголика. Пить в одиночестве - уже диагноз. Мог бы друзей позвать - помыть кости жене за стаканчиком виски)))

    Гарри пил один потому что боялся спьяну проболтаться про суррогатную маму и волшебный надувной живот Меган.

  • Ой, что сейчас в комментах будет. Радости и все более и более немыслимых алиментов, не будет предела🤦‍♀️

  • Гость

    Ой, что сейчас в комментах будет. Радости и все более и более немыслимых алиментов, не будет предела🤦‍♀️

    немыслимых алиментов? Вы тоже, что ли, в одиночестве квасите?

  • *домыслов

  • Сейчас вумановские леди покажут своё истинное лицо, выдумывая про Маркл одну историю, нелепее другой. Таким только повод дай. Интересно, вам как-то после этого жить легче и веселее становится, что ли?

  • Гость

    Сейчас вумановские леди покажут своё истинное лицо, выдумывая про Маркл одну историю, нелепее другой. Таким только повод дай. Интересно, вам как-то после этого жить легче и веселее становится, что ли?

    а при чем здесь Маркл? Пил-то принц. Про неё и выдумывать нечего. Просто не работает метод кнута, как у любой неумной курицы

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