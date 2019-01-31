Принца Гарри подловили в баре после того, как Меган запретила ему употреблять алкоголь

Американский интернет-портал Radar Online утверждает, что пару дней назад рыжеволосый принц Гарри был замечен в лондонском баре The Sands End.
«Ничем не выдававшие себя охранники члена британской королевской семьи провели его в бар и следили за безопасностью. Это любимое заведение Гарри, которым владеет его крестный отец. Поэтому принц часто туда приходит», — сообщают источники сайта.
Эта новость вряд ли бы привлекла столько внимания, если бы не тот факт, что Меган Маркл запретила своему мужу употреблять алкогольные и кофеиносодержащие напитки, пока она беременна. Принц Гарри согласился поддержать супругу «в положении» и разделить с ней ее диету: заменить выпивку на обычную воду до рождения наследника. Однако удержаться герцогу Сассекскому все же не удалось.
По всей видимости, принца Гарри дома ждет серьезный разговор со своей требовательной Меган.