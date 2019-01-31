Слабое звено: криминальные родственники отечественных знаменитостей

На днях Эвелина Бледанс заявила, что не желает поддерживать отношения со своей сводной сестрой Дианой, которая недавно вышла из тюрьмы. К сожалению, телеведущая оказалась не единственной знаменитостью, имеющей родственницу с криминальным прошлым. Об известных людях, в чьих семьях есть люди, нарушившие закон, новый материал Woman.ru.

1 2 3 ... 14 Настасья Самбурская и ее отец

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самубурская не раз признавалась, что пережила непростое детство: она выросла в неблагополучной семье. Актриса не скрывает, что ее мать Лариса Терехова страдает алкогольной зависимостью, а родной брат Григорий, который работает грузчиком, употребляет запрещенные препараты. Когда Самбурской было всего пять лет, ее отца посадили в тюрьму. За что, Настасья не рассказывает, заявляя журналистам, что с тех пор ничего не слышала о родственнике



Даже в самой сладкой жизни есть своя ложка дегтя, а в самой благополучной большой семье бывают люди, бросающие тень на своих успешных родных. Особенно нелегко приходится знаменитостям, которые служат примером для целой страны, а то и мира, однако не стали образцами для подражания для самых, казалось бы, близких.



На днях стало известно, что сестра Эвелины Бледанс Диана освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за контрабанду сильнодействующих медицинских препаратов. Эвелина на контакт со своей судимой родственницей выходить не захотела. Это событие заставило редакцию Woman.ru задуматься, чья еще репутация оказалась под угрозой из-за родства с преступившими закон людьми.



Горе-родня оказалась не только у Эвелины Бледанс. О тех, кто смог дурно прославиться в и без того знаменитой семье, читайте в нашем материале.

