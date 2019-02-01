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Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл переедут из Кенсингтонского дворца

В конце ноября прошлого года в СМИ появилась новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать из Кенсингтонского дворца в Фрогмор-коттедж в Виндзоре. На днях стало известно, когда герцог и герцогиня Сассекские отметят новоселье.

Меган Маркл и принц Гарри активно готовятся к рождению первенца, который должен появиться на свет в конце апреля — начале мая этого года. В ноябре 2018-го герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании переехать из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-коттедж, в котором состоялась частная вечеринка после их свадьбы.

Пока в особняке полным ходом идет ремонт, супруги скрываются от городской суеты на ферме в Котсуолд-Хилс. Еще до свадьбы Гарри и Меган арендовали там дом на два года. Правда, неделю назад западные СМИ сообщили, что титулованные особы решили раньше времени разорвать контракт

На днях стало известно, когда же принц Гарри и Меган Маркл отпразднуют новоселье.

Британское издание Hello со ссылкой на королевского издателя ITV Криса Щипа сообщает, что супруги получат ключи от отремонтированного коттеджа в марте, за месяц до предполагаемых родов. 

По словам инсайдера, в особняке Фрогмор насчитывается десять комнат, одна детская, тренажерный зал и студия йоги. Совсем недавно там установили прибор стоимостью в 50 тысяч фунтов стерлингов, позволяющий получать электроэнергию экологически чистым способом. 

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01 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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