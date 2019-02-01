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42-летний боец Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз

Российские СМИ сообщают, что на днях у Федора Емельяненко родилась пятая дочь. Сам спортсмен информацию пока не комментирует.

На днях в жизни 42-летнего российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко произошло радостное событие — у него родился пятый ребенок. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к окружению семьи.

Инсайдерам удалось узнать и пол новорожденного — у бойца родилась пятая по счету дочь.

Отметим, что Емельяненко был трижды женат. В конце 1990-х Федор сделал предложение Оксане, в браке родилась дочь Мария, которой сейчас уже 19 лет. Однако в 2006 году супруги расстались, спортсмен женился во второй раз на своей давней подруге Марине, которая также подарила бойцу дочерей Василису и Елизавету. В 2013 году Федор все же вернулся к первой супруге, в семье родилась еще одна девочка. О ней СМИ неизвестно ровным счетом ничего — ни имени, ни точной даты рождения. И вот на днях в семье вновь случилось пополнение.

Отметим, что Федор Емельяненко считается лучшим бойцом в тяжелом весе за историю смешанных боевых искусств (ММА). Он одержал победу в 38 боях из 44.

В минувшие выходные Федор Емельяненко досрочно проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте боя в финале Гран-при тяжеловесов Bellator — россиянин был нокаутирован. 

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01 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru, Instagram
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Федор Емельяненко

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Федор, поздравляем!!!!Здоровья маме и малышке! И папе конечно же!

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