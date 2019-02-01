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Погребняк рассказала, как на свидании с будущим мужем получила пощечину от соперницы

Мария Погребняк продолжает описывать поклонникам историю своих отношений с мужем. На днях модель рассказала, что на втором свидании на глазах у Павла получила в кафе пощечину от другой девушки. 
  • Мария Погребняк, Павел Погребняк
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    Мария Погребняк продолжает рассказывать поклонникам историю своих отношений с мужем
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Недавно Мария Погребняк решила рассказать поклонникам, как зарождались ее отношения с будущим мужем. Каждый день модель делится с подписчиками своего Инстаграма историями об их знакомстве. 

1 февраля Погребняк вспомнила, что после первого свидания с будущим супругом «светилась как фонарь», так как чувствовала, что уже была влюблена. Следующая встреча состоялась несколько дней спустя. Павел с товарищами пригласил Марию в кафе, куда для уверенности она отправилась с подругами: «Ну не одной же идти. Одна я могла пойти, когда мне никто не нравится и все до фонаря» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

В заведении Погребняк заметила, что официантка, обслуживавшая столик парней, заигрывает с ними. Тогда Мария вскипела и грубо высказалась о сопернице.

Официантка не стерпела оскорбления. Она подошла к Погребняк и ударила ее по лицу. «Думала, она мне его разбила вдребезги», — вспомнила модель. Девушек принялись разнимать, а после парни вывели Марию из кафе. По словам супруги спортсмена, она еще долго плакала. 

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01 февраля 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • поржала:)))) мукле влепили) а вот не фига было оскорблять других. за это могЁт и прилететь неожиданно

  • А мне нравится Машка! Ее силе воли позавидовать можно! да и с Пашей у них, по-моему все нормально, вон четвертую свадьбу недавно сыграли. Подкалывают друг друга, нет бесконечного потока розовых соплей, как у некоторых...счастья им короче и всем нам!)

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