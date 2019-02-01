Надежда Сысоева выразила желание побриться налысо

Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева отправилась в отпуск в Таиланд. На отдыхе артистке нелегко ухаживать за длинными волосами, поэтому она выразила желание побрить голову.

1 2 3 4 5 Артистка шоу Comedy Woman Надежда Сысоева находится в отпуске в Таиланде

Как и многие звезды, участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева посреди зимы уехала отдыхать к морю. Выбор актрисы пал на Таиланд.

На днях Надежда опубликовала новое фото с отдыха, на котором видно, что ее волосы развевает сильный ветер. В южном климате нелегко ухаживать за длинными волосами. Возможно, именно поэтому артистка задумалась о смене прически. «Здесь хочется подстричься или вообще быть лысой», — написала под постом Сысоева (орфография и пунктуация автора сохранены). Она попросила подписчиков ответить на вопрос, пойдут ли ей такие перемены.

Большинство стало отговаривать Надежду, утверждая, что длинные волосы ей идут больше. Были и те, кто поддержал звезду в ее намерении, а кто-то вообще предложил Сысоевой сделать себе дреды.