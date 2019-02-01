Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Надежда Сысоева выразила желание побриться налысо

Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева отправилась в отпуск в Таиланд. На отдыхе артистке нелегко ухаживать за длинными волосами, поэтому она выразила желание побрить голову. 

Как и многие звезды, участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева посреди зимы уехала отдыхать к морю. Выбор актрисы пал на Таиланд. 

На днях Надежда опубликовала новое фото с отдыха, на котором видно, что ее волосы развевает сильный ветер. В южном климате нелегко ухаживать за длинными волосами. Возможно, именно поэтому артистка задумалась о смене прически. «Здесь хочется подстричься или вообще быть лысой», — написала под постом Сысоева (орфография и пунктуация автора сохранены). Она попросила подписчиков ответить на вопрос, пойдут ли ей такие перемены. 

Большинство стало отговаривать Надежду, утверждая, что длинные волосы ей идут больше. Были и те, кто поддержал звезду в ее намерении, а кто-то вообще предложил Сысоевой сделать себе дреды. 

Перейти к обсуждению


01 февраля 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 405

Новое за неделю

13 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.