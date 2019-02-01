От радости встречи Алиса Юнусова повалила свою маму Алену Шишкову

Несколько недель поклонники Тимати наблюдали в его Инстаграме, как он отдыхал с дочерью Алисой. На днях девочка вернулась из Доминиканы к маме и от радости повалила ее на пол.

1 2 3 4 5 6 На днях из Доминиканы вернулась Алиса Юнусова

Четырехлетняя дочка Алены Шишковой и Тимати вернулась домой и встретилась с мамой. Алиса отдыхала в Доминикане вместе с отцом, бабушкой и дедушкой. Счастливая Алена выложила на своей личной странице в Инстаграме фото со встречи с дочерью.

Бывшая возлюбленная Тимати опубликовала серию живых снимков, на которых видно, насколько дочь рада маме. Сначала Шишкова крепко обняла девочку, а после Алиса сама попыталась поднять модель. В итоге, обнимаясь, они обе повалились на пол. Алена никак не прокомментировала пост, поставив только смайлы в виде дома, птенца и сердца.

Пост вызвал умиление у подписчиков: «Это моменты истинного счастья, детские объятья и поцелуи это самое ценное», «Боже, какая любовь!», «Вы как зефирки». А вам нравятся фотографии Алены?