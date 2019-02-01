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От радости встречи Алиса Юнусова повалила свою маму Алену Шишкову

Несколько недель поклонники Тимати наблюдали в его Инстаграме, как он отдыхал с дочерью Алисой. На днях девочка вернулась из Доминиканы к маме и от радости повалила ее на пол.  

Четырехлетняя дочка Алены Шишковой и Тимати вернулась домой и встретилась с мамой. Алиса отдыхала в Доминикане вместе с отцом, бабушкой и дедушкой. Счастливая Алена выложила на своей личной странице в Инстаграме фото со встречи с дочерью. 

Бывшая возлюбленная Тимати опубликовала серию живых снимков, на которых видно, насколько дочь рада маме. Сначала Шишкова крепко обняла девочку, а после Алиса сама попыталась поднять модель. В итоге, обнимаясь, они обе повалились на пол. Алена никак не прокомментировала пост, поставив только смайлы в виде дома, птенца и сердца. 

Пост вызвал умиление у подписчиков: «Это моменты истинного счастья, детские объятья и поцелуи это самое ценное», «Боже, какая любовь!», «Вы как зефирки». А вам нравятся фотографии Алены?  

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01 февраля 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какая же молодец Алена и Тимур отличный отец,а Настя мудрая не по годам!!

  • Я б так не смогла, жить без дочери и видеть изредка((

  • в очередной раз становится понятно, что Алена так редко видит дочь, что не знает как себя вести с ней, не способна удержать ребенка. Для девочки мать что то вроде подарочка на праздник, большая игрушка-барби, только живая. Вот и тискает, валяет, играет "мамой"

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