В Чечне на 130-м году жизни умерла старейшая жительница планеты

В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии ушла из жизни Коку Истамбулова. В 2019 году женщине могло бы исполниться 130 лет. Трагичную новость журналистам сообщил один из внуков россиянки Ильяс Абубакаров.
«Ей неожиданно стало плохо, вызвали врача. Сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах», — рассказал Абубакаров РИА Новости.
Женщину похоронили на кладбище в родовом селе. Точная дата рождения Коку Истамбуловой неизвестна — в паспорте был указан лишь год. Согласно данным в документе, она появилась на свет в 1889-м.
В Книгах рекордов России и Гиннесса она не была зарегистрирована, но сотрудники Пенсионного фонда России подтверждали информацию о ее возрасте. Коку Истамбулова пережила всех своих детей, у нее было пять внуков и шестнадцать правнуков.
В настоящее время старейшим человек на Земле официально считается японка Канэ Танака — ей 116 лет.