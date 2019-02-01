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В Чечне на 130-м году жизни умерла старейшая жительница планеты

Российскией СМИ распространили печальную информацию: на днях скончалась Коку Истамбулова, считавшаяся самой пожилой россиянкой. Женщине было 129 лет.
Коку Истамбулова
СМИ сообщили о смерти Коку Истамбуловой, которая неофициально считалась старейшей жительницей России и мира 

В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии ушла из жизни Коку Истамбулова. В 2019 году женщине могло бы исполниться 130 лет. Трагичную новость журналистам сообщил один из внуков россиянки Ильяс Абубакаров.

По словам мужчины, бабушка ни на что не жаловалась и сохраняла бодрость духа. Однако в последние месяцы жизни передвигалась под руку и ничего не видела.

«Ей неожиданно стало плохо, вызвали врача. Сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах», — рассказал Абубакаров РИА Новости.

Паспорт Коку Истамбуловой
В паспорте женщины был указан лишь год ее рождения

Женщину похоронили на кладбище в родовом селе. Точная дата рождения Коку Истамбуловой неизвестна — в паспорте был указан лишь год. Согласно данным в документе, она появилась на свет в 1889-м.

В Книгах рекордов России и Гиннесса она не была зарегистрирована, но сотрудники Пенсионного фонда России подтверждали информацию о ее возрасте. Коку Истамбулова пережила всех своих детей, у нее было пять внуков и шестнадцать правнуков. 

В настоящее время старейшим человек на Земле официально считается японка Канэ Танака — ей 116 лет. 

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01 февраля 2019
Текст Woman.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • 1889 г.р. Три века человек застал. Офигеть!👍

  • Так в Чечне или в Кабардино-Балкарии? Определитесь.

  • Гость

    1889 г.р. Три века человек застал. Офигеть!👍

    Прикол в том, что все эти старожилы сами не в курсе, когда родились) она скорее всего, на пару десятков лет помладше.

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