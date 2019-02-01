В Чечне на 130-м году жизни умерла старейшая жительница планеты

Российскией СМИ распространили печальную информацию: на днях скончалась Коку Истамбулова, считавшаяся самой пожилой россиянкой. Женщине было 129 лет.

СМИ сообщили о смерти Коку Истамбуловой, которая неофициально считалась старейшей жительницей России и мира

В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии ушла из жизни Коку Истамбулова. В 2019 году женщине могло бы исполниться 130 лет. Трагичную новость журналистам сообщил один из внуков россиянки Ильяс Абубакаров.

По словам мужчины, бабушка ни на что не жаловалась и сохраняла бодрость духа. Однако в последние месяцы жизни передвигалась под руку и ничего не видела.

«Ей неожиданно стало плохо, вызвали врача. Сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах», — рассказал Абубакаров РИА Новости.

В паспорте женщины был указан лишь год ее рождения

Женщину похоронили на кладбище в родовом селе. Точная дата рождения Коку Истамбуловой неизвестна — в паспорте был указан лишь год. Согласно данным в документе, она появилась на свет в 1889-м.



В Книгах рекордов России и Гиннесса она не была зарегистрирована, но сотрудники Пенсионного фонда России подтверждали информацию о ее возрасте. Коку Истамбулова пережила всех своих детей, у нее было пять внуков и шестнадцать правнуков.



В настоящее время старейшим человек на Земле официально считается японка Канэ Танака — ей 116 лет.