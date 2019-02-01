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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина выходит замуж

В личной жизни Дарьи Клюкиной, боровшейся за сердце Егора Крида в шестом сезоне шоу «Холостяк», произошли серьезные перемены. 1 февраля стало известно, что модель получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Дарья Клюкина прославилась благодаря телепроекту «Холостяк», в котором она одержала победу. Поклонники главной звезды шоу Егора Крида были уверены, что его отношения с моделью непременно закончатся свадьбой. Однако вскоре после завершения шестого сезона программы стало ясно, что этого не произойдет.

Пользователи Сети долгое время гадали, что же происходит у Дарьи на любовном фронте. На днях выяснилось, что девушка выходит замуж.

Как сообщает портал Super.ru, избранником модели стал 39-летний топ-менеджер «Газпром-медиа» Владимир Чопов. Новоиспеченные жених и невеста пока не рассказывают, как начинался их роман.  

К слову, о помолвке пары было объявлено в разгар празднования дня рождения Клюкиной. Девушке исполнилось 25 лет еще в начале января, но торжество было решено отложить из-за насыщенного графика съемок.  

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01 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Пхахахаха))) молодца клюка, мужиков разводит как детей))) глинников, ее бывший из близнецов, Крид, теперь этот)) вот если она напишет книгу, как так ловко крутить мужиками, то я первая куплю ее

  • Продуманная девица

  • У девки просто какая-то кипельно-белая полоса в жизни началась)) поймала удачу за хвост. А я думала, че все эти темниковы-биланы взасос с ней целуются и нализывают ей, а у нее оказывается ее жених один из топов Газпрома и акционер развлекательного сегмента тнт. понимаю почему так Крид после шоу на нее взъелся))

  • Фото первое неудачное, на крякву похожа, а так она очень красивая, в холостяке болела за нее, хотя сразу видно было, что показное шоу, как будто не для Крида, а для Даши шоуМожет сейчас настоящее счастье у нее

  • Выглядит старше 25, даже взгляд такой прожженый и стервозный... Но в мгновение "перевоплощается" в невинную милашку) Забавно.

  • Смотрела шоу и офигевала как такая милая с виду девочка-припевочка за секунду превращается в адскую хабалистую разбитную девицу, которая захлебывается ядом, осуждая других участниц. Та же Вика, которую она обозвала "аксессуаром для мужчин"... Так, невзначай)) или как она на крида вешалась, мамадорогая... И иногда у нее аж лицо в такой злобной гримасе застывало, было не по себе. Но таких любят мужчины, вот вам и ответ) этот Чопов как кролик на удава на нее смотрит. Жалею, что у меня нет такой расчетливости и наглости. Я это без зависти говорю, абсолютно. Просто наблюдения со стороны

  • Пральна, с сопляками типа кридов всегда можно погулять. Такие мальчики ветродуйчики всегда встречаются на пути. А менеджеров Газпрома поищите еще))) А юность и красоту нужно инвестировать в будущее- это всегда окупится и не разобьет сердце. Даша расчетливая маленькая пиранья из глубокой провинции, прикиньте какой это Шанс для нее (и для ее мамы, которую она к себе перевозит уже). Для нее это единственный выход, так что молодец что поймала и удержала удачу за хвост

  • А я всегда ржала над теми, кто считал ее милой обаяшкой-заикой 😂 когда Парень актер из первого ее сезона сказал, что она "чистая, как роса, таких больше нет" я аж поперхнулась) а Крид больше на камеру играл в такого пррхаванного мачо, который якобы ее раскусил. На Самом деле страдал потом как школьник, все это видели))) мужчины правда как дети. Создай образ и следуй ему) всё-таки мы, женщины, видим и чувствуем больше, нас так легко не обмануть

  • Надолго ли? Вот в чем вопрос. Мужчина явно бывалый почти пятый десяток, наверное жены бывшие есть, дети. Раз ведется на такой тип, значит ему много кто нравится и будет нра когда эта поднадоест. Неизвестно как долго они вообще вместе, если года не прошло как с кридом там всякими делами они занимались перед камерами

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