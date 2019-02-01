Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина выходит замуж

В личной жизни Дарьи Клюкиной, боровшейся за сердце Егора Крида в шестом сезоне шоу «Холостяк», произошли серьезные перемены. 1 февраля стало известно, что модель получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

1 2 3 4 5 6 Дарья Клюкина объявила о том, что выходит замуж

Дарья Клюкина прославилась благодаря телепроекту «Холостяк», в котором она одержала победу. Поклонники главной звезды шоу Егора Крида были уверены, что его отношения с моделью непременно закончатся свадьбой. Однако вскоре после завершения шестого сезона программы стало ясно, что этого не произойдет.

Как сообщает портал Super.ru, избранником модели стал 39-летний топ-менеджер «Газпром-медиа» Владимир Чопов. Новоиспеченные жених и невеста пока не рассказывают, как начинался их роман.



К слову, о помолвке пары было объявлено в разгар празднования дня рождения Клюкиной. Девушке исполнилось 25 лет еще в начале января, но торжество было решено отложить из-за насыщенного графика съемок.