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РоссийскиеСМИ: Константин Хабенский стал отцом в третий раз

1 февраля в семье Константина Хабенского произошло радостное событие. Супруга актера Ольга Литвинова родила ему дочь. Имя малышки счастливые родители пока не разглашают.

На днях 47-летний Константин Хабенский стал многодетным отцом. Как сообщает еженедельник «СтарХит», 37-летняя жена звезды картины «Собибор» Ольга Литвинова подарила ему еще одну девочку.

Имя новорожденной, ее рост и вес супруги пока не афишируют. Впрочем, и саму радостную новости знаменитая чета не спешит подтверждать.

Напомним, что о беременности Ольги стало известно в сентябре прошлого года. Инсайдеры утверждали, что актриса должна была вновь стать мамой еще в декабре. Однако информаторы немного просчитались.

Новорожденная стала вторым общим ребенком супругов. Ольга и Константин также воспитывают дочь Александру, которой этим летом исполнится три года. У актера есть и 11-летний сын Иван от первой жены Анастасии, умершей в 2008 году от рака мозга. 

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Instagram, Persona Stars

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4 комментария Добавить комментарий
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  • глупость вселенская!!!!!!! на фиг мне они сдализь)))))\\

  • Ольге и Константину любви, здоровья, семейного счастья. Пусть все их трое детей будут также счастливы, здоровы и любимы.

  • Гость

    глупость вселенская!!!!!!! на фиг мне они сдализь)))))\\

    Ну не сдались так не читай!!! И не пиши ничего про нормальных людей ( в кои то веки действительно про нормальных людей хорошую новость написали).

  • Приятная пара

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