РоссийскиеСМИ: Константин Хабенский стал отцом в третий раз

1 февраля в семье Константина Хабенского произошло радостное событие. Супруга актера Ольга Литвинова родила ему дочь. Имя малышки счастливые родители пока не разглашают.

1 2 3 4 5 Ольга Литвинова и Константин Хабенский вновь стали родителями

На днях 47-летний Константин Хабенский стал многодетным отцом. Как сообщает еженедельник «СтарХит», 37-летняя жена звезды картины «Собибор» Ольга Литвинова подарила ему еще одну девочку.

Имя новорожденной, ее рост и вес супруги пока не афишируют. Впрочем, и саму радостную новости знаменитая чета не спешит подтверждать.

Напомним, что о беременности Ольги стало известно в сентябре прошлого года. Инсайдеры утверждали, что актриса должна была вновь стать мамой еще в декабре. Однако информаторы немного просчитались.



Новорожденная стала вторым общим ребенком супругов. Ольга и Константин также воспитывают дочь Александру, которой этим летом исполнится три года. У актера есть и 11-летний сын Иван от первой жены Анастасии, умершей в 2008 году от рака мозга.