Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем спустя 2,5 месяца после свадьбы

2 февраля 22-летняя Елена Хромина, прославившаяся благодаря участию в телепроекте «Дом-2», сообщила фанатам о серьезных переменах в личной жизни. Оказалось, что художница рассталась с супругом, за которого вышла замуж в ноябре прошлого года.

1 2 3 4 5 Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина сообщила о разводе с мужем

На протяжении полугода Елена Хромина пыталась построить любовь на шоу «Дом-2». Вторую половину девушка, за которой ухаживали сразу несколько ярких участников, так и не встретила на проекте. Летом 2018-го художница покинула телестройку, а уже через пять месяцев после этого сообщила о своей свадьбе.



Елена и ее возлюбленный по имени Михаил, которого она никогда не показывала поклонникам в Инстаграме, зарегистрировали отношения 15 ноября. Через некоторое время молодожены улетели в Доминикану, где и устроили торжество по всем правилам.

Семейная жизнь оказалась недолгой: 2 февраля Хромина сообщила о расторжении брака.

«Я развелась. Комментировать не буду. Мои знакомые тоже не комментируют, поэтому не узнавайте. Инстаграм постараюсь вести в обычном режиме. На моей работе это не отразится. Я буду счастлива», — написала знаменитость на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).



Экс-участница «Дома-2» предпочла ограничить возможность комментирования этого поста. Поклонники переживают за Елену и советуют ей вернуться на телестройку.