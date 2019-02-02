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Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем спустя 2,5 месяца после свадьбы

2 февраля 22-летняя Елена Хромина, прославившаяся благодаря участию в телепроекте «Дом-2», сообщила фанатам о серьезных переменах в личной жизни. Оказалось, что художница рассталась с супругом, за которого вышла замуж в ноябре прошлого года.

На протяжении полугода Елена Хромина пыталась построить любовь на шоу «Дом-2». Вторую половину девушка, за которой ухаживали сразу несколько ярких участников, так и не встретила на проекте. Летом 2018-го художница покинула телестройку, а уже через пять месяцев после этого сообщила о своей свадьбе.

Елена и ее возлюбленный по имени Михаил, которого она никогда не показывала поклонникам в Инстаграме, зарегистрировали отношения 15 ноября. Через некоторое время молодожены улетели в Доминикану, где и устроили торжество по всем правилам.

Семейная жизнь оказалась недолгой: 2 февраля Хромина сообщила о расторжении брака.

«Я развелась. Комментировать не буду. Мои знакомые тоже не комментируют, поэтому не узнавайте. Инстаграм постараюсь вести в обычном режиме. На моей работе это не отразится. Я буду счастлива», — написала знаменитость на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).

Экс-участница «Дома-2» предпочла ограничить возможность комментирования этого поста. Поклонники переживают за Елену и советуют ей вернуться на телестройку.  

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Я думала эта Белла, хосподи кто ж они все, дом 2, кто что.

  • Зачем нам дают эту информацию?Неужто это ком-то может быть интересно?

  • Вот, а когда я здесь как-то комментарий написала о том как страдают особенные дети в простых классах (академически) и как страдают обычные дети от того, что внимание учителя рассеяно и программа тормозится, меня закидали помидорами толерантности. Это у Хакамады ребенок общительный. Даунята в целом хорошие детки такие, просто учителя их запускают. А аутисты...как они, бедные? Для них быть в обычном классе - это испытание. Родители ради своего эго просто мучают этих детей.
    Я работала много лет в смешанных классах в США и скажу вам - это издевательство. Смешивать можно только рисование, музыку, какие-то другие общеразвивающие классы. И то в таких классах учителя должны быть подготовлены к правильному общению с детьми в зависимости от диагноза последних.
    Были случаи, что аутист весь урок просидел в кладовке, потому что он не хотел сидеть в классе и хотел от всех спрятаться. И учитель сказал:"Да пусть сидит, мне еще 25 человек надо учить". И вот зачем? А есть такие, что заводятся от повышенного голоса учителя и начинают себя до крови расцарапывать. И зачем обычным детям на это смотреть вместо математики, например?

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