Рэпер Децл скончался в возрасте 35 лет

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный широкой публике под псевдонимом Децл, ушел из жизни в ночь на воскресенье, 3 февраля. Печальную новость на своей странице в соцсети сообщил отец музыканта.

1 2 3 4 5 6 7 Рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля

3 февраля продюсер Александр Толмацкий сообщил о том, что на 36-м году жизни умер его старший сын, выступавший под псевдонимом Децл. «Кирилла больше нет», — написал мужчина в Фейсбуке. Позже информация о смерти артиста появилась и на его официальной странице во «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.

По словам директора Павла Беленца, у рэпера остановилось сердце после концерта. «Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сообщил Беленец изданию «Известия».



Как пишет ряд российских СМИ, по факту смерти рэпера организована доследственная проверка.