Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Рэпер Децл скончался в возрасте 35 лет

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный широкой публике под псевдонимом Децл, ушел из жизни в ночь на воскресенье, 3 февраля. Печальную новость на своей странице в соцсети сообщил отец музыканта.

3 февраля продюсер Александр Толмацкий сообщил о том, что на 36-м году жизни умер его старший сын, выступавший под псевдонимом Децл. «Кирилла больше нет», — написал мужчина в Фейсбуке. Позже информация о смерти артиста появилась и на его официальной странице во «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.

По словам директора Павла Беленца, у рэпера остановилось сердце после концерта. «Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сообщил Беленец изданию «Известия».

Как пишет ряд российских СМИ, по факту смерти рэпера организована доследственная проверка.   

Перейти к обсуждению 49


03 февраля 2019
Текст Woman.ru
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Соцсети

Реклама

49 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Простой был пацан, без звездной болезни, не кичился никогда. Жаль, покося с миром.

  • Был пацан и нет пацана...

  • О Боже..такой молодой..Совсем недавно его мать в интервью Каравану говорила,как страшно переживала крах ее многолетнего брака,когда отец Децла ее бросил ради молодой.И что именно сын помог ей выкарабкаться из депрессии и начать жить заново..Теперь смерть сына..Дай Бог сил этой женщине пережить все это..

  • Блин копец, ооочень жаль...😥

  • Почему исчезают комменты????????

  • Землю пухом. Хороший был парень.Аминь

  • Царствие небесное. Очень жаль, совсем молодой. Я думаю он был хорошим человеком. Жалко его семью. Наверное сделал в жизни все, что мог, мне кажется у него был кризис творческий и личностный.

  • Частичка нашего детства детей 90х....честный и искренний человек, видела его интервью... очень и очень жаль, целая эпоха...

  • Ничего себе. Так вот моментально умер. Кто-то с ним был рядом? Или он один был в гримерке? Скорую хоть кто-то вызвал?

  • Прочитала новость и вслух произнесла: Чего???Что-то неожиданно-невероятное...Помню его самые первые трэки, когда хип-хоп занял свое почетное место в сердцах молодежи. Такие милые тексты, такой интересный типаж.Очень жаль, хороший был парень, принципиальный, с позицией...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 411

Новое за неделю

18 новых тем

Популярное за неделю

17 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.