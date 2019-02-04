Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Из-за пожара, начавшегося в квартире дочери дирижера Юрия Башмета, погибло семь человек

В ночь с 3 на 4 февраля в центре Москвы произошло возгорание в так называемом «звездном доме», в котором проживают некоторые российские знаменитости. Пожар начался в квартире, принадлежащей дочери музыканта Юрия Башмета. 

В так называемом «звездном доме» на Никитском бульваре в ночь с 3 на 4 февраля вспыхнул пожар. По последним данным, 42 человека было эвакуировано,  семь человек погибли. Пожар начался в квартире на пятом этаже, которая принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета Ксении, — ни она, ни ее дети не пострадали.

В доме 1913 года постройки проживают многие знаменитости: Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Никас Сафронов. Их квартиры находятся в другом крыле здания, до которого пожар не дошел. 

Работники МЧС предположили несколько версий причин возгорания. По одной из них — пожар произошел из-за взрыва газа, так как был слышен хлопок, по другой — причиной стали проблемы в дореволюционном доме с электропроводкой. 

Перейти к обсуждению 1


04 февраля 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars PhotoXPress.ru, Валерий Шарифулин, Михал Терещенко/Instagram
Теги

Ингеборга Дапкунайте, Юрий Башмет, Ингеборга Дапкунайте

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Так а кто погиб-то? Что за люди? Как так получилось?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 411

Новое за неделю

17 новых тем

Популярное за неделю

16 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.