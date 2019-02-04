Из-за пожара, начавшегося в квартире дочери дирижера Юрия Башмета, погибло семь человек

В ночь с 3 на 4 февраля в центре Москвы произошло возгорание в так называемом «звездном доме», в котором проживают некоторые российские знаменитости. Пожар начался в квартире, принадлежащей дочери музыканта Юрия Башмета.

1 2 3 4 5 6 7 В доме на Никитском бульваре произошло возгорание

В так называемом «звездном доме» на Никитском бульваре в ночь с 3 на 4 февраля вспыхнул пожар. По последним данным, 42 человека было эвакуировано, семь человек погибли. Пожар начался в квартире на пятом этаже, которая принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета Ксении, — ни она, ни ее дети не пострадали.

В доме 1913 года постройки проживают многие знаменитости: Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Никас Сафронов. Их квартиры находятся в другом крыле здания, до которого пожар не дошел.

Работники МЧС предположили несколько версий причин возгорания. По одной из них — пожар произошел из-за взрыва газа, так как был слышен хлопок, по другой — причиной стали проблемы в дореволюционном доме с электропроводкой.