Из-за пожара, начавшегося в квартире дочери дирижера Юрия Башмета, погибло семь человек

В так называемом «звездном доме» на Никитском бульваре в ночь с 3 на 4 февраля вспыхнул пожар. По последним данным, 42 человека было эвакуировано, семь человек погибли. Пожар начался в квартире на пятом этаже, которая принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета Ксении, — ни она, ни ее дети не пострадали.
В доме 1913 года постройки проживают многие знаменитости: Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Никас Сафронов. Их квартиры находятся в другом крыле здания, до которого пожар не дошел.
Работники МЧС предположили несколько версий причин возгорания. По одной из них — пожар произошел из-за взрыва газа, так как был слышен хлопок, по другой — причиной стали проблемы в дореволюционном доме с электропроводкой.