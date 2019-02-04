Виктория Лопырева опубликовала совместное фото с Игорем Булатовым

В Сети не прекращается обсуждение личной жизни беременной Виктории Лопыревой. На днях телеведущая поделилась снимком, на котором присутствует отец ее будущего ребенка.

1 2 3 4 5 6 В Сети не утихают толки по поводу личной жизни Виктории Лопыревой

В Сети продолжают активно обсуждать личную жизнь 35-летней Виктории Лопыревой. В скором времени телеведущая впервые станет мамой. Долгое время она скрывала имя отца своего будущего ребенка, но с недавних пор открыто говорит о своих чувствах к Игорю Булатову. А на днях и вовсе опубликовала фото с ним.



В Инстаграме Виктории появился снимок, на котором можно разглядеть Игоря, фотографирующего свою возлюбленную. Лопырева подписала снимок на английском, показав, какими глазами она смотрит на отца своего ребенка.

Большинство поклонников обратило внимание на действительно счастливый взгляд Лопыревой и в очередной раз отметили, как ей идет беременность. Впрочем, не обошлось и без тех, кто не упустил возможность снова напомнить Виктории, какой ценой заслужено это счастье.