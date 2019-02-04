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Удачи, «Холостяк»: участницы реалити-шоу, которые вышли замуж после проекта, но не за главного героя

На днях стало известно, что победительница последнего сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина выходит замуж, но не за Егора Крида! Ожидая скорую свадьбу модели, мы решили вспомнить всех участниц проекта, которые сразу же после завершения съемок встретили свои вторые половины и скрепили себя узами брака.
  • Олеся Ермакова
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    Олеся Ермакова, победительница 1-го сезона

    В 2013 году на телеканале ТНТ вышел первый сезон проекта «Холостяк». За сердце футболиста Евгения Левченко боролись 25 красивых девушек. Спортсмен придирчиво выбирал себе спутницу, водил участниц на невероятные свидания, а затем каждый вечер прощался с одной из претенденток. Но в споре за сердце первого в истории России «Холостяка» могла победить лишь одна — ей стала Олеся Ермакова
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Еще ни одна пара, зародившаяся на шоу «Холостяк», не смогла построить крепкие отношения за пределами проекта. После окончания шестого сезона одного из самых романтичных проектов на ТНТ почти вся страна с замиранием сердца ждала, когда же Егор Крид сделает предложение своей избраннице Дарье Клюкиной — в реальной жизни, а не на экране. К сожалению, этого не произошло. Более того — вскоре стало ясно, влюбленные даже не пытаются сохранить отношения.

Несмотря на это, повод порадоваться за Дарью у нас все-таки есть. Модель нашла вторую половинку и получила от избранника предложение руки и сердца. Радуясь за Дарью, мы вспомнили и о других участницах — как у них дела на личном фронте?

Наш новый материал о счастливицах, которые уже обрели женское счастье. 

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04 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото @nice_day, @sweetshotstudio, Дмитрий Горбунов/Instagram
Теги

Евгений Левченко, Олеся Ермакова, Алена Павлова, Алена Павлова, Алена Павлова, Алена Павлова, Анна Павлова, Ирина Володченко, Алена Павлова

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