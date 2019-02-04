Какие советы Анджелина Джоли дала 17-летнему сыну, который начал встречаться с девушками

Старшему сыну Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэдоксу уже 17 и он весьма популярен среди представительниц противоположного пола. Стало известно, как мама молодого человека отреагировала на его постоянные свидания и какой совет дала взрослеющему сыну.

1 2 3 4 5 6 7 Мэдокс Джоли-Питт уже не мальчик

Мэдокс стал первым ребенком Анджелины Джоли, тогда еще бывшей в браке со своим вторым мужем, актером Билли Бобом Торнтоном. Актриса усыновила сироту из Камбоджи в 2002 году во время съемок фильма «За гранью». С тех пор прошло немало времени — мальчик вырос в 17-летнего юношу, который уже обращает на себя внимание девушек.

По сообщениям инсайдеров, в прошлом году Мэдокс начал встречаться с девушками. Насколько известно, парень водит спутниц в кино и катает их на своем пикапе по голливудским холмам. Звездную маму известие о том, что ее сын активно ищет ту единственную, только порадовало. «Энджи была так взволнована, когда Мэдокс сказал ей, что он встречается с девочками. Он ее старший ребенок, и она так гордится тем, что сын становится мужчиной», — рассказал источник порталу Radar Online.

Наученная горьким опытом Анджелина точно не позволит сыну обращаться с девушками так, как это делали с ней бывшие мужья. Инсайдеры утверждают, что Джоли провела с юношей воспитательную беседу, в которой рассказала, как относиться к женщинам с уважением.