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Айза Анохина порассуждала о долготерпении русских женщин на примере жен Петросяна, Башарова и Грудинина

Айза Анохина часто делится с подписчиками в Инстаграме своими мыслями. На днях бизнес-леди рассказала, что думает о недавних скандалах, связанных с семейными отношениями знаменитостей.
  • Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
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    Айза Анохина посетовала на то, что русские женщины слишком терпеливые и всепрощающие
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Айза Анохина активно ведет свою страничку в Инстаграме. На днях знаменитость посетовала на то, что русские женщины слишком терпеливые и всепрощающие. В качестве примеров она привела жен известных людей.

«Меня удивляет иногда то, какие русские женщины терпеливые! Неважно, сколько плохого происходит, они все равно это быстро забывают, живут дальше и верят в лучшее. Но так ведь неправильно, особенно в семье, где есть дети. И не понимаю, как мужчины до такого доходят! Ведь вы должны заботиться о своих семьях, детях, женщинах, беречь нас, а не рушить все, бить, издеваться, оставлять без денег и алиментов. Когда известный актер и ведущий бил жену на регулярной основе, я была в ужасе и не могла понять, почему она не уходит и как ему живется спокойно... Потом еще громкая история с Петросяном, сейчас другая, с Грудининым, бросившим жену после 30 лет и венчания, а до этого любовницу с двумя детьми», — порассуждала Айза на своей странице в Инстаграме.

Напомним, недавно брат Елизаветы Шевырковой сообщил о том, что ее избил супруг — Марат Башаров. На днях сам актер опроверг эту информацию. Летом прошлого года стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко приняли решение расстаться после 33 лет брака. Несколько месяцев назад развелись и Павел и Ирина Грудинины, которые были вместе более 30 лет. 

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04 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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