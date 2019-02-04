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Никита Михалков некорректно высказался в адрес участниц шоу Comedy Woman

На днях в эфир вышла авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон». В новом выпуске режиссер назвал участниц популярного юмористического шоу «овцами» из-за того, что они пошутили над генералом Великой отечественной войны, который был облит водой и умер на морозе. 

Недавно на телеканале «Россия 24» был показан новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон». В передаче режиссер рассуждал об интеллектуальной элите России и о том, с какими проблемами она сталкивается в наши дни. Михалков представил зрителям фрагмент из шоу Comedy Woman, который показался ему оскорбительным.

«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — сказала героиня Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — ответила Надежда Сысоева в амплуа школьницы. «Нет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — добавила персонаж Натальи Медведевой.

Эта шутка вызвала бурную реакцию у Михалкова. 

«Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?» — возмутился режиссер после показа отрывка.

Напомним, Дмитрий Карбышев — это советский ученый, генерал инженерных войск, который в 1941-м был облит водой на морозе и погиб в концлагере Маутхаузен. Никита Михалков счел шутку участниц Comedy Woman оскорбительной и подчеркнул героизм генерала Карбышева.  

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04 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Starface, Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Это Михалков, значит, некорректно высказался? Ну-ну. А как по мне, так "овцы" - это очень мягко он сказал. А ак вы думаете, дорогая редакция, эти дамы по поводу смерти Карбышева корректно высказались?

  • Он прав. Надо быть , мягко говоря, недалекими , чтобы посмеяться над мучительной и героической смертью . Нынче это модно стало. То комедии про Блокаду Ленинграда , то шуткуем про героев...потерянное поколение инстаперсонажей

  • Да, "овцы" - это ещё по-доброму...Тухлая передача со страшными и недалёкими девками.

  • Овцы таких шуток не отпускают.

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