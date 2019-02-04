4 февраля резидент Comedy Club Демис Карибидис сообщил на своей странице в Инстаграме, что стал отцом в третий раз. Юморист выложил первое фото с новорожденным сыном, правда его лицо решил закрыть стикером. «Ребята, сын родился! Любимая, ты сделала меня счастливым», — написал многодетный папа.
Демис Карибидис и его жена Пелагея уже воспитывают двоих дочерей — 3-летнюю Софико и годовалую Доротею. Как супруги решили назвать наследника, пока неизвестно.
Поклонники принялись поздравлять юмориста и желать малышу и его маме здоровья. Не остались в стороне и знаменитости — Полина Гагарина, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Ляйсан Утяшева — они тоже написали теплые слова в комментариях .
Резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в третий раз
4 февраля резидент Comedy Club Демис Карибидис сообщил на своей странице в Инстаграме, что стал отцом в третий раз. Юморист выложил первое фото с новорожденным сыном, правда его лицо решил закрыть стикером. «Ребята, сын родился! Любимая, ты сделала меня счастливым», — написал многодетный папа.
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