Резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в третий раз

Звезда популярного юмористического шоу Демис Карибидис выложил в Инстаграм фото с новорожденным сыном. Шоумен и его супруга Пелагея уже воспитывают двух дочерей.

1 2 3 4 5 Демис Карибидис стал отцом в третий раз

4 февраля резидент Comedy Club Демис Карибидис сообщил на своей странице в Инстаграме, что стал отцом в третий раз. Юморист выложил первое фото с новорожденным сыном, правда его лицо решил закрыть стикером. «Ребята, сын родился! Любимая, ты сделала меня счастливым», — написал многодетный папа.



Демис Карибидис и его жена Пелагея уже воспитывают двоих дочерей — 3-летнюю Софико и годовалую Доротею. Как супруги решили назвать наследника, пока неизвестно.



Поклонники принялись поздравлять юмориста и желать малышу и его маме здоровья. Не остались в стороне и знаменитости — Полина Гагарина, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Ляйсан Утяшева — они тоже написали теплые слова в комментариях .

