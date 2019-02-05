Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Настя Рыбка рассказала Ксении Собчак, как выбирает себе олигархов

Недавно выпущенная из тайской тюрьмы Настя Рыбка буквально нарасхват — девушка только успевает раздавать одно интервью за другим. На этот раз она стала героиней YouTube-программы «Осторожно, Собчак». 

4 февраля на YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск передачи «Осторожно, Собчак». Его героиней стала скандально известная Настя Рыбка, ответившая на каверзные вопросы. 

В числе прочего 28-летняя Настя Рыбка рассказала телеведущей, чем руководствуется при выборе олигархов. Так, когда разговор зашел о встрече девушки с Павлом Дуровым, она призналась, что через 20 минут общения ей стало скучно. «Зашуганный какой-то», — охарактеризовала долларового миллиардера Рыбка. 

После Ксения открыла журнал Forbes и предположила, что легче всего соблазнить олигарха, находящегося в активном поиске. На это девушка ответила, что семейный статус не влияет на желание мужчины найти себе любовницу. Помимо состояния девушка критически оценивает и внешние данные богачей. «Я же не с миллиардами буду общаться», — объяснила Рыбка. Также она призналась, что ей очень нравится президент России Владимир Путин. 

Собчак предположила, что после истории с Олегом Дерипаской, состоятельные мужчины будут бояться связываться с Рыбкой. Она спросила девушку, не испортила ли этим себе репутацию охотницы, на что Настя ответила, что теперь они еще больше хотят с ней встретиться. 

Перейти к обсуждению 2


05 февраля 2019
Текст Ольга Петросова
Фото VK.com

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Дно

  • Дно дна

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 418

Новое за неделю

18 новых тем

Популярное за неделю

17 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.