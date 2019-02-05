Настя Рыбка рассказала Ксении Собчак, как выбирает себе олигархов

Недавно выпущенная из тайской тюрьмы Настя Рыбка буквально нарасхват — девушка только успевает раздавать одно интервью за другим. На этот раз она стала героиней YouTube-программы «Осторожно, Собчак».

1 2 3 4 5 6 Настя Рыбка дала интервью Ксении Собчак

4 февраля на YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск передачи «Осторожно, Собчак». Его героиней стала скандально известная Настя Рыбка, ответившая на каверзные вопросы.

В числе прочего 28-летняя Настя Рыбка рассказала телеведущей, чем руководствуется при выборе олигархов. Так, когда разговор зашел о встрече девушки с Павлом Дуровым, она призналась, что через 20 минут общения ей стало скучно. «Зашуганный какой-то», — охарактеризовала долларового миллиардера Рыбка.

После Ксения открыла журнал Forbes и предположила, что легче всего соблазнить олигарха, находящегося в активном поиске. На это девушка ответила, что семейный статус не влияет на желание мужчины найти себе любовницу. Помимо состояния девушка критически оценивает и внешние данные богачей. «Я же не с миллиардами буду общаться», — объяснила Рыбка. Также она призналась, что ей очень нравится президент России Владимир Путин.

Собчак предположила, что после истории с Олегом Дерипаской, состоятельные мужчины будут бояться связываться с Рыбкой. Она спросила девушку, не испортила ли этим себе репутацию охотницы, на что Настя ответила, что теперь они еще больше хотят с ней встретиться.