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Серена Уильямс намерена защитить свою подругу Меган Маркл от нападок хейтеров

Теннисистка Серена Уильямс решила помочь герцогине Сассекской справиться с критикой, обрушившейся на нее в Интернете.

В последнее время нелестных отзывов в сторону 37-летней Меган Маркл с каждый днем становится все больше. Из-за этого ей даже пришлось удалить фейковый аккаунт в Инстаграме, который она завела, чтобы общаться со своими друзьями. Но этого оказалось недостаточно.

Тогда на помощь беременной Маркл пришла ее близкая подруга Серена Уильямс. 37-летняя теннисистка предложила Кенсингтонскому дворцу услуги своей службы по связям с общественностью.

«Меган видит много оскорбительных комментариев о себе, к тому же люди постоянно обсуждают ее отношения с Кейт, поэтому Серена считает, что ей нужны настоящие профессионалы», — сообщает источник, приближенный к Уильямс.

Это предложение пришлось как нельзя кстати. Учитывая, что от герцогини Сассекской помощники бегут как от огня, может быть, хотя бы команда лучшей подруги сможет сработаться с ней.

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05 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Серена Уильямс, Серена Уильямс

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Н-да, учитывая разборки самой Серены на корте с судьей, давай, Серена, удачи! Утопи подруженцию своей "помощью" окончательно!)))

  • Сирене самой нужно научиться вести себя в приличном обществе, а то посадят её за стол, она и ноги на стол положит. Противная до ужаса.

  • На первой и второй фото они похожи как сестрички!

  • Гость

    Сирене самой нужно научиться вести себя в приличном обществе, а то посадят её за стол, она и ноги на стол положит. Противная до ужаса.

  • Гость

    Сирене самой нужно научиться вести себя в приличном обществе, а то посадят её за стол, она и ноги на стол положит. Противная до ужаса.

    Зато КАК двинет на отмашь: и за себя и за подружку постоит!

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