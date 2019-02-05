Серена Уильямс намерена защитить свою подругу Меган Маркл от нападок хейтеров

Теннисистка Серена Уильямс решила помочь герцогине Сассекской справиться с критикой, обрушившейся на нее в Интернете.

1 2 3 4 5 6 Меган Маркл устала от негативных комментариев в свой адрес

В последнее время нелестных отзывов в сторону 37-летней Меган Маркл с каждый днем становится все больше. Из-за этого ей даже пришлось удалить фейковый аккаунт в Инстаграме, который она завела, чтобы общаться со своими друзьями. Но этого оказалось недостаточно.



Тогда на помощь беременной Маркл пришла ее близкая подруга Серена Уильямс. 37-летняя теннисистка предложила Кенсингтонскому дворцу услуги своей службы по связям с общественностью.

«Меган видит много оскорбительных комментариев о себе, к тому же люди постоянно обсуждают ее отношения с Кейт, поэтому Серена считает, что ей нужны настоящие профессионалы», — сообщает источник, приближенный к Уильямс.



Это предложение пришлось как нельзя кстати. Учитывая, что от герцогини Сассекской помощники бегут как от огня, может быть, хотя бы команда лучшей подруги сможет сработаться с ней.