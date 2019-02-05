Серена Уильямс намерена защитить свою подругу Меган Маркл от нападок хейтеров

В последнее время нелестных отзывов в сторону 37-летней Меган Маркл с каждый днем становится все больше. Из-за этого ей даже пришлось удалить фейковый аккаунт в Инстаграме, который она завела, чтобы общаться со своими друзьями. Но этого оказалось недостаточно.
«Меган видит много оскорбительных комментариев о себе, к тому же люди постоянно обсуждают ее отношения с Кейт, поэтому Серена считает, что ей нужны настоящие профессионалы», — сообщает источник, приближенный к Уильямс.
Это предложение пришлось как нельзя кстати. Учитывая, что от герцогини Сассекской помощники бегут как от огня, может быть, хотя бы команда лучшей подруги сможет сработаться с ней.