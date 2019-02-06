Западные СМИ: Дженнифер Лоуренс выходит замуж

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс обручена. Избранником актрисы стал 33-летний искусствовед Кук Марони.

1 2 3 4 5 Агент Дженнифер Лоуренс подтвердил: актриса выходит замуж

28-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и ее 33-летний бойфренд Кук Марони (директор картинной галереи Gladstone) встречаются на протяжении восьми месяцев. Слухи о помолвке влюбленных появились в Сети несколько дней назад, когда пару заметили в одном из нью-йоркских ресторанов. По словам источника Daily Mail, Лоуренс и Марони что-то праздновали, а на пальце актрисы красовалось кольцо с огромным бриллиантом.

Предположения поклонников обладательницы «Оскара» подтвердились. 6 февраля официальный представитель Дженнифер сообщил изданию Just Jared, что Кук сделал актрисе предложение.

Источники из близкого окружения звезды поделились с порталом People, что со своим избранником Лоуренс по-настоящему счастлива: «Ни с одним из своих бойфрендов она не улыбалась так, как с ним!».



Известно, что Дженнифер Лоуренс и Кука Марони познакомила их общая подруга Лора Симпсон.