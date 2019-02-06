Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Западные СМИ: Дженнифер Лоуренс выходит замуж

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс обручена. Избранником актрисы стал 33-летний искусствовед Кук Марони.

28-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и ее 33-летний бойфренд Кук Марони (директор картинной галереи Gladstone) встречаются на протяжении восьми месяцев. Слухи о помолвке влюбленных появились в Сети несколько дней назад, когда пару заметили в одном из нью-йоркских ресторанов. По словам источника Daily Mail, Лоуренс и Марони что-то праздновали, а на пальце актрисы красовалось кольцо с огромным бриллиантом.

Предположения поклонников обладательницы «Оскара» подтвердились. 6 февраля официальный представитель Дженнифер сообщил изданию Just Jared, что Кук сделал актрисе предложение.

Источники из близкого окружения звезды поделились с порталом People, что со своим избранником Лоуренс по-настоящему счастлива: «Ни с одним из своих бойфрендов она не улыбалась так, как с ним!».

Известно, что Дженнифер Лоуренс и Кука Марони познакомила их общая подруга Лора Симпсон.

Перейти к обсуждению


06 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Legion-Media.ru

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 420

Новое за неделю

15 новых тем

Популярное за неделю

15 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.