Марина Федункив считает, что развод нужно отмечать так же, как и свадьбу

Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала журналистам о том, почему не выходила замуж за своих возлюбленных. Недавно актриса дала интервью изданию «Телепрограмма».

1 2 3 4 5 Марина Федункив рассказала журналистам, почему никогда не брала фамилию мужей

Недавно актриса Марина Федункив стала ведущей шоу «Пригласите на свадьбу!», в котором героям выбирают тамаду и артистов на торжество. О свадьбах, разводах и своей девичьей фамилии звезда поговорила с корреспондентами издания «Телепрограмма».

В интервью Марина Федункив призналась, что никогда не выходила замуж: «Парадокс: я часто играю мам, но у меня нет детей. Я веду свадьбы, а у самой ее не было».

Несмотря на то, что своих бывших возлюбленных Федункив называет мужьями, в официальном браке 45-летняя актриса никогда не состояла. «Мы жили, что называется, на веру», — призналась она. Отметим, у Марины было два гражданских брака, причем довольно долгих — по 12 и 13 лет.



Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, все ее мужья пытались вынудить артистку взять их фамилию. «Мне моя нравится, а еще у меня дикая привязанность к отцу, поэтому ничего менять не стала», — поделилась знаменитость. Марина отметила, что ее болгарско-цыганская фамилия не склоняется, а ее часто коверкают.



Звезда Comedy Woman поведала, что всегда сама выступала инициатором расставаний. Федункив считает себя свободолюбивым человеком. Хотя отношения с мужьями она рвала не по этой причине: «Я принимала решения разойтись, так как чувства проходили».



Марина Федункив также высказалась на тему разводов — по ее мнению, их стоит праздновать так же, как и свадьбы: «Если люди живут и мучаются друг с другом, то развод — это освобождение». Звезда отметила, что со своими бывшими она поддерживает дружеские отношения. Она до сих общается с ними, а иногда даже помогает.