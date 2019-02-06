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Иван Телегин показал, как его супруга Пелагея выглядит в купальнике

Хоккеист Иван Телегин продолжает радовать подписчиков фотоотчетом с отдыха в Беларуси. На днях супруг певицы Пелагеи опубликовал в Инстаграме забавный видеоролик из сауны.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально оформили свои отношения в 2016 году. В январе 2017-го у супругов появилась дочь Таисия. После рождения малышки Иван Телегин долгое время старался не привлекать к своей семье внимание, для этого он даже на какое-то время удалил свой инстаграм-аккаунт. Однако с недавних пор спортсмен снова стал проявлять активность в социальных сетях.

Сейчас 26-летний Иван Телегин и 32-летняя Пелагея отдыхают в Минске. На днях хоккеист показал подписчикам, как супруги проводят время в сауне с друзьями.

На одном из опубликованных в инстаграм-историях видео Пелагея танцует в слитном ярко-красном купальнике, без стеснения демонстрируя подтянутую фигуру. «Восстановительные процедуры, Пелагея Сергеевна», — комментирует Телегин за кадром, переводя камеру с певицы на их общих друзей и бассейн. Отметим, что певице удалось быстро вернуться в былую форму после родов. Все благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.

Спустя несколько часов Иван Телегин разместил в Инстаграме романтичный черно-белый снимок. На фотографии хоккеист нежно целует свою улыбающуюся супругу в шею.

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06 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Пелагея классная

  • Ни хорошей фигурой, ни сделанной грудью, ни ребенком не удержишь мужика. Как ушел он от бывшей беременной девушки, так и от Пелагеи уйдет, а ей вернется бумерангом.

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