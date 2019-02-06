Внебрачный сын Эдуарда Успенского готов побороться за наследство в 20 миллионов долларов

После смерти легендарного Эдуарда Успенского продолжают вскрываться новые подробности его личной жизни. 14 января в программе «Прямой эфир» детский писатель Валентин Постников признался, что является внебрачным сыном автора «Крокодила Гены и его друзей».
По словам Постникова, он долгое время хранил тайну своего рождения и самому Успенскому никогда об этом не рассказывал. Писатель поведал в интервью «Комсомольской правде», что у его матери — Натальи Постниковой — на пятом году замужества случился роман с Эдуардом Успенским. Сама она жила в браке с другим детским писателем, издававшимся под псевдонимом Юрий Дружков. Супруг женщины воспитывал сына, не зная правды.
Только со временем Валентин узнал правду. На днях выяснилось, что писатель ждет результатов ДНК-экспертизы, на которую также согласилась родная дочь Успенского и его внуки.
Постников не исключает, что поборется за наследство (приблизительно 20 миллионов долларов) для того, чтобы передать деньги на благотворительность. Он заявил, что его отец нечестно поступал с соавторами и коллективом, создавшим Чебурашку, и готов восстановить справедливость.