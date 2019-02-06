Внебрачный сын Эдуарда Успенского готов побороться за наследство в 20 миллионов долларов

Детский писатель Валентин Постников во время программы «Прямой эфир» заявил, что является внебрачным сыном Эдуарда Успенского. Если экспертиза ДНК подтвердит родство, мужчина поборется за наследство своего биологического отца.

1 2 3 4 5 После смерти легендарного детского писателя Эдуарда Успенского открываются шокирующие подробности

После смерти легендарного Эдуарда Успенского продолжают вскрываться новые подробности его личной жизни. 14 января в программе «Прямой эфир» детский писатель Валентин Постников признался, что является внебрачным сыном автора «Крокодила Гены и его друзей».

По словам Постникова, он долгое время хранил тайну своего рождения и самому Успенскому никогда об этом не рассказывал. Писатель поведал в интервью «Комсомольской правде», что у его матери — Натальи Постниковой — на пятом году замужества случился роман с Эдуардом Успенским. Сама она жила в браке с другим детским писателем, издававшимся под псевдонимом Юрий Дружков. Супруг женщины воспитывал сына, не зная правды.

Когда Валентину исполнилось 20 лет, Наталья призналась, что Дружков не является его биологическим отцом, но имя родного не назвала.

Только со временем Валентин узнал правду. На днях выяснилось, что писатель ждет результатов ДНК-экспертизы, на которую также согласилась родная дочь Успенского и его внуки.

Постников не исключает, что поборется за наследство (приблизительно 20 миллионов долларов) для того, чтобы передать деньги на благотворительность. Он заявил, что его отец нечестно поступал с соавторами и коллективом, создавшим Чебурашку, и готов восстановить справедливость.