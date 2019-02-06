Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили арест до апреля

6 февраля состоялось очередное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые осенью 2018-го устроили потасовку в центре Москвы. Спортсмены и их адвокаты надеялись, что на заседании наконец будет вынесен приговор. Вместо этого суд продлил срок ареста.

1 2 3 4 5 Суд постановил продлить арест Павла Мамаева еще на два месяца...

Как минимум еще два месяца 30-летнему Павлу Мамаеву, 27-летнему Александру Кокорину и другим фигурантам громкого уголовного дела предстоит провести в СИЗО «Бутырка». 6 февраля стало известно, что Тверской суд Москвы продлил арест футболистам и их сообщникам до апреля 2019 года.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения на два месяца, до 8 апреля», — приводит слова судьи Ольги Затомской РИА Новости

Сообщается, что Александра Кокорина пришли поддержать жена Дарья Валитова и родители. Когда вердикт был оглашен, у супруги спортсмена началась истерика, и она выбежала из зала суда.



А вот жена Павла Мамаева Алана не смогла прийти на это заседание. Юрист Назар Назаров заявил, что модель пропустила суд по семейным обстоятельствам. По словам адвоката, супруга полузащитника «Краснодара» очень надеялась, что он наконец сможет вернуться домой, где его ждут дети.