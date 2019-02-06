Девушка Бруклина Бекхэма пытается угодить его матери, надевая вещи ее бренда

Некоторое время назад 19-летний Бруклин Бекхэм начал встречаться с 21-летней моделью Ханой Кросс. Влюбленных то и дело видят вместе, а иногда и в компании влиятельных родителей молодого человека — Виктории и Дэвида Бекхэмов. Похоже, избранница старшего сына им понравилась.
На днях дизайнер выложила в инстаграм-истории фотографию Ханы в одежде своего бренда. Для недавнего выхода в свет модель выбрала куртку, кожаные брюки и цепь от Victoria's Secret. Бекхэм написала, что Кросс выглядит великолепно в вещах, которые она создала. Похоже, возлюбленная Бруклина, делает все, чтобы понравиться его маме, а главное — у нее это получается!
Бруклин и Хана встречаются уже несколько месяцев. Еще осенью прошлого года в Сети появились их первые совместные снимки. По информации зарубежных СМИ, молодых людей познакомила двоюродная сестра Бекхэма.
Ой, да ничего подобного. Сына тягает бесплатно для своей девушки. Экономный просто. Мама дает что не жалко, неликвид какой-нибудь.