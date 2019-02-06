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Девушка Бруклина Бекхэма пытается угодить его матери, надевая вещи ее бренда

Похоже, Виктория Бекхэм нашла идеальный способ рекламировать одежду своего бренда. Знаменитость выложила в Инстаграме фото возлюбленной сына, одетой в вещи своей марки.  

Некоторое время назад 19-летний Бруклин Бекхэм начал встречаться с 21-летней моделью Ханой Кросс. Влюбленных то и дело видят вместе, а иногда и в компании влиятельных родителей молодого человека — Виктории и Дэвида Бекхэмов. Похоже, избранница старшего сына им понравилась.

На днях дизайнер выложила в инстаграм-истории фотографию Ханы в одежде своего бренда. Для недавнего выхода в свет модель выбрала куртку, кожаные брюки и цепь от Victoria's Secret. Бекхэм написала, что Кросс выглядит великолепно в вещах, которые она создала. Похоже, возлюбленная Бруклина, делает все, чтобы понравиться его маме, а главное — у нее это получается!

Бруклин и Хана встречаются уже несколько месяцев. Еще осенью прошлого года в Сети появились их первые совместные снимки. По информации зарубежных СМИ, молодых людей познакомила двоюродная сестра Бекхэма.  

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06 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Виктория Бекхэм

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ой, да ничего подобного. Сына тягает бесплатно для своей девушки. Экономный просто. Мама дает что не жалко, неликвид какой-нибудь.

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