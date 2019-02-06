Эшли Грэм перетянула свои пышные формы смелыми купальниками в стиле 1990-х

Эшли Грэм не боится демонстрировать свою фигуру всему миру. На днях в Сети появились снимки, на которых плюс-сайз-модель предстала в откровенных купальниках, которые, по мнению многих фанатов, были чересчур обтягивающими.



1 2 3 4 5 6 Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для бренда купальников

Недавно Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для бренда Swimsuits For All. 31-летняя плюс-сайз-модель продемонстрировала яркие и откровенные купальники в стиле 1990-х. Многим поклонникам знаменитости показалось, что они уж слишком перетянули ее пышные формы.



Во время съемки этой ретро коллекции Эшли каталась на роликах на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе. Образы модели дополнили разноцветные аксессуары, головные уборы и высокий хвост. Сама Грэм, похоже, абсолютно комфортно чувствует себя в облегающих купальниках и нисколько не стесняется своей фигуры.



Напомним, в интервью Эшли Грэм не раз признавалась, что ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Плюс-сайз-модель также активно занимается йогой и силовыми тренировками, однако не ради похудения, а для того, чтобы чувствовать себя здоровой.

