Эшли Грэм перетянула свои пышные формы смелыми купальниками в стиле 1990-х

Недавно Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для бренда Swimsuits For All. 31-летняя плюс-сайз-модель продемонстрировала яркие и откровенные купальники в стиле 1990-х. Многим поклонникам знаменитости показалось, что они уж слишком перетянули ее пышные формы.
Во время съемки этой ретро коллекции Эшли каталась на роликах на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе. Образы модели дополнили разноцветные аксессуары, головные уборы и высокий хвост. Сама Грэм, похоже, абсолютно комфортно чувствует себя в облегающих купальниках и нисколько не стесняется своей фигуры.
Напомним, в интервью Эшли Грэм не раз признавалась, что ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Плюс-сайз-модель также активно занимается йогой и силовыми тренировками, однако не ради похудения, а для того, чтобы чувствовать себя здоровой.
Ладно пухлая, но титьки висят, ноги короткие-какая это модель?