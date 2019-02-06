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Эшли Грэм перетянула свои пышные формы смелыми купальниками в стиле 1990-х

Эшли Грэм не боится демонстрировать свою фигуру всему миру. На днях в Сети появились снимки, на которых плюс-сайз-модель предстала в откровенных купальниках, которые, по мнению многих фанатов, были чересчур обтягивающими. 

Недавно Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для бренда Swimsuits For All. 31-летняя плюс-сайз-модель продемонстрировала яркие и откровенные купальники в стиле 1990-х. Многим поклонникам знаменитости показалось, что они уж слишком перетянули ее пышные формы.

Во время съемки этой ретро коллекции Эшли каталась на роликах на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе. Образы модели дополнили разноцветные аксессуары, головные уборы и высокий хвост. Сама Грэм, похоже, абсолютно комфортно чувствует себя в облегающих купальниках и нисколько не стесняется своей фигуры.

Напомним, в интервью Эшли Грэм не раз признавалась, что ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Плюс-сайз-модель также активно занимается йогой и силовыми тренировками, однако не ради похудения, а для того, чтобы чувствовать себя здоровой. 

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06 февраля 2019
Текст Анна Селезнева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ладно пухлая, но титьки висят, ноги короткие-какая это модель?

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