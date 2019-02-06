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Тело Майкла Джексона может быть эксгумировано

Вот уже несколько недель в Сети обсуждают то, что Майкл Джексон подозревается в совершении насильственных действий в отношении детей. В связи с этим тело исполнителя в ближайшее время может быть подвергнуто эксгумации.
Тело Майкла Джексона могут подвергнуть эксгумации
Тело Майкла Джексона могут подвергнуть эксгумации

В последние месяцы в СМИ активно обсуждается причастность Майкла Джексона в насилии над детьми. При жизни поп-король дважды представал перед судом по обвинениям в растлении несовершеннолетних, но оба раза был оправдан. После выхода скандального фильма «Покидая Неверлэнд» о домогательствах артиста, число людей, которые заявляют о насилии в свою сторону от Джексона, стало расти.

Как сообщает портал Radar Online, о действиях насильственного характера со стороны всемирно известного исполнителя сообщили еще 11 человек, которым в то время было от 7 до 14 лет. «Он издевался над десятками детей, которых отправляли на его ранчо Неверлэнд — включая инвалидов и детей с неизлечимыми заболеваниями», — сообщил источник журналистам издания.

Поп-король умер в 2009-м
Поп-король умер в 2009-м

Группа предполагаемых жертв домогательств настаивает на том, чтобы тело певца было эксгумировано для того, чтобы сравнить его ДНК с тем биологическим материалом, который был взят для анализа из тел пострадавших.

Кроме того, сообщается, что, так как вокруг фигуры Майкла Джексона ведется расследование, разрешения родственников на эксгумацию тела не потребуется. Напомним, поп-король умер в 2009-м. 

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06 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я стесняюсь спросить,чего они из пострадавших наковыряли,что это надо сравнивать с днк Джексона?🤔🤔🤔

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