У ребенка Мамаева возникли психологические проблемы из-за разлуки с отцом

6 февраля стало известно, что Павел Мамаев и другие фигуранты нашумевшего дела об избиении проведут в СИЗО еще два месяца. Как оказалось, один из детей футболиста тяжело переживает заключение отца и испытывает психологические проблемы из-за разлуки с ним.

1 2 3 4 5 Ребенок Мамаева испытывает психологические проблемы из-за разлуки с отцом

6 февраля состоялось очередное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в октябре прошлого года избили двух чиновников и водителя известной телеведущей. Суд постановил продлить пребывание футболистов в СИЗО еще на два месяца, до 8 апреля.



Как сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на представителя Мамаева, у одного из детей футболиста возникли психологические проблемы по причине разлуки с папой. Справка, доказывающая этот факт, была предоставлена в суде.



«Дайте Мамаеву воссоединиться с семьей и продолжить профессиональную деятельность. Надо избрать другую меру пресечения», — привело издание слова адвоката спортсмена Игоря Бушманова.



Напомним, Павел и Алана Мамаевы воспитывают двоих детей — сына Алекса (от первого брака Аланы) и дочь Алису. К слову, супруга футболиста не смогла прийти на последнее заседание суда. По словам адвоката Бушманова, она пропустила его по семейным обстоятельствам.

