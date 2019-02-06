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У ребенка Мамаева возникли психологические проблемы из-за разлуки с отцом

6 февраля стало известно, что Павел Мамаев и другие фигуранты нашумевшего дела об избиении проведут в СИЗО еще два месяца. Как оказалось, один из детей футболиста тяжело переживает заключение отца и испытывает психологические проблемы из-за разлуки с ним.
  • Павел Мамаев
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    Ребенок Мамаева испытывает психологические проблемы из-за разлуки с отцом
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6 февраля состоялось очередное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в октябре прошлого года избили двух чиновников и водителя известной телеведущей. Суд постановил продлить пребывание футболистов в СИЗО еще на два месяца, до 8 апреля.

Как сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на представителя Мамаева, у одного из детей футболиста возникли психологические проблемы по причине разлуки с папой. Справка, доказывающая этот факт, была предоставлена в суде.

«Дайте Мамаеву воссоединиться с семьей и продолжить профессиональную деятельность. Надо избрать другую меру пресечения», — привело издание слова адвоката спортсмена Игоря Бушманова.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы воспитывают двоих детей — сына Алекса (от первого брака Аланы) и дочь Алису. К слову, супруга футболиста не смогла прийти на последнее заседание суда. По словам адвоката Бушманова, она пропустила его по семейным обстоятельствам.  

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06 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, TASS, Legion-Media.ru
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Александр Кокорин

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