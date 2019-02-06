6 февраля состоялось очередное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в октябре прошлого года избили двух чиновников и водителя известной телеведущей. Суд постановил продлить пребывание футболистов в СИЗО еще на два месяца, до 8 апреля.
Как сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на представителя Мамаева, у одного из детей футболиста возникли психологические проблемы по причине разлуки с папой. Справка, доказывающая этот факт, была предоставлена в суде.
«Дайте Мамаеву воссоединиться с семьей и продолжить профессиональную деятельность. Надо избрать другую меру пресечения», — привело издание слова адвоката спортсмена Игоря Бушманова.
Напомним, Павел и Алана Мамаевы воспитывают двоих детей — сына Алекса (от первого брака Аланы) и дочь Алису. К слову, супруга футболиста не смогла прийти на последнее заседание суда. По словам адвоката Бушманова, она пропустила его по семейным обстоятельствам.
У ребенка Мамаева возникли психологические проблемы из-за разлуки с отцом
6 февраля состоялось очередное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в октябре прошлого года избили двух чиновников и водителя известной телеведущей. Суд постановил продлить пребывание футболистов в СИЗО еще на два месяца, до 8 апреля.
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