Стало известно, чем занимается и сколько зарабатывает будущий муж Дарьи Клюкиной

На днях российские СМИ распространили информацию о том, что победительница шоу «Холостяк» выходит замуж. Теперь стало известно, каково состояние ее будущего супруга.



1 2 3 4 5 На днях стало известно, что Дарья Клюкина выходит замуж

1 февраля стало известно, что Дарья Клюкина получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Избранником 25-летней модели стал 39-летний топ-менеджер «Газпрома» Владимир Чопов. Теперь мы знаем, каким состоянием обладает жених звезды шоу «Холостяк».



Как сообщает портал Super.ru, будущий муж Клюкиной занимает должность генерального директора в двух компаниях — «Профмедиа ТВ» (занимающейся бизнес-развитием телеканалов, входящих в «Газпром») и ProfMedia Business Solutions, которая занимается приблизительно тем же.

Кроме того, известно, что с 2008 по 2015 год Чопов занимал должность заместителя председателя правления ОАО «ТНТ-Телесеть».

Жених Дарьи также владеет автомойкой «Айастан» и долей предприятия, которое занимается лесоводством в Московской области.



По информации портала, Чопов имеет четыре автомобиля — два BMW X5, Lexus LX 570 и «Мерседес». В целом, по сообщениям российских СМИ, состояние бизнесмена оценивается в полмиллиарда рублей.



Напомним, Дарья Клюкина прославилась благодаря телепроекту «Холостяк», в котором стала победительницей. Поклонники звезды шоу Егора Крида были уверены, что его отношения с моделью непременно закончатся свадьбой. Однако вскоре после завершения программы стало ясно, что торжество не состоится.