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Стало известно, чем занимается и сколько зарабатывает будущий муж Дарьи Клюкиной

На днях российские СМИ распространили информацию о том, что победительница шоу «Холостяк» выходит замуж. Теперь стало известно, каково состояние ее будущего супруга.

1 февраля стало известно, что Дарья Клюкина получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Избранником 25-летней модели стал 39-летний топ-менеджер «Газпрома» Владимир Чопов. Теперь мы знаем, каким состоянием обладает жених звезды шоу «Холостяк».

Как сообщает портал Super.ru, будущий муж Клюкиной занимает должность генерального директора в двух компаниях — «Профмедиа ТВ» (занимающейся бизнес-развитием телеканалов, входящих в «Газпром») и ProfMedia Business Solutions, которая занимается приблизительно тем же.

Кроме того, известно, что с 2008 по 2015 год Чопов занимал должность заместителя председателя правления ОАО «ТНТ-Телесеть».

Жених Дарьи также владеет автомойкой «Айастан» и долей предприятия, которое занимается лесоводством в Московской области.

По информации портала, Чопов имеет четыре автомобиля — два BMW X5, Lexus LX 570 и «Мерседес». В целом, по сообщениям российских СМИ, состояние бизнесмена оценивается в полмиллиарда рублей.

Напомним, Дарья Клюкина прославилась благодаря телепроекту «Холостяк», в котором стала победительницей. Поклонники звезды шоу Егора Крида были уверены, что его отношения с моделью непременно закончатся свадьбой. Однако вскоре после завершения программы стало ясно, что торжество не состоится.  

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06 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Так это что, разве не является персональными данными и тайной личной жизни? Значит, доходы и имущество каждого россиянина можно выложить в СМИ на всеобщее обозрение??

  • Гость

    Так это что, разве не является персональными данными и тайной личной жизни? Значит, доходы и имущество каждого россиянина можно выложить в СМИ на всеобщее обозрение??

    Не каждого, а только того, кто обязан отчитываться о своих доходах и имуществе публично. Вот топ-менеджеры госкомпаний ( в т.ч. и те, где государству принадлежит лишь доля) как раз обязаны. Ну и этот товарищ тоже.

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