Стало известно, чем занимается и сколько зарабатывает будущий муж Дарьи Клюкиной

1 февраля стало известно, что Дарья Клюкина получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Избранником 25-летней модели стал 39-летний топ-менеджер «Газпрома» Владимир Чопов. Теперь мы знаем, каким состоянием обладает жених звезды шоу «Холостяк».
Как сообщает портал Super.ru, будущий муж Клюкиной занимает должность генерального директора в двух компаниях — «Профмедиа ТВ» (занимающейся бизнес-развитием телеканалов, входящих в «Газпром») и ProfMedia Business Solutions, которая занимается приблизительно тем же.
Жених Дарьи также владеет автомойкой «Айастан» и долей предприятия, которое занимается лесоводством в Московской области.
По информации портала, Чопов имеет четыре автомобиля — два BMW X5, Lexus LX 570 и «Мерседес». В целом, по сообщениям российских СМИ, состояние бизнесмена оценивается в полмиллиарда рублей.
Напомним, Дарья Клюкина прославилась благодаря телепроекту «Холостяк», в котором стала победительницей. Поклонники звезды шоу Егора Крида были уверены, что его отношения с моделью непременно закончатся свадьбой. Однако вскоре после завершения программы стало ясно, что торжество не состоится.