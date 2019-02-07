Что Меган Маркл написала своему отцу после свадьбы, на которую он не пришел

В мае прошлого года Томас Маркл не пришел на свадьбу своей дочери и принца Гарри. Стало известно, какое письмо Меган отправила после этого отцу и о чем его попросила.

1 2 3 4 5 Стало известно, какие письмо Меган Маркл написала своему отцу

Отношения Меган Маркл с родственниками нельзя назвать безоблачными. Ее сестра и отец, Саманта и Томас, не раз пытались заработать на популярности родственницы, рассказывая компрометирующие подробности о ней в СМИ.



Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская была настолько расстроена тем, что о ней говорит прессе родной отец, что написала ему откровенное письмо после свадьбы с принцем Гарри, на которую Томас не пришел.

Об этом сообщает портал People со ссылкой на друзей Меган, пожелавших остаться анонимными.

«Папа, мое сердце разбито. Я люблю тебя. У меня один отец. Пожалуйста, перестань мучить меня своими высказываниями в СМИ, чтобы мы смогли наладить отношения», — написала супруга принца Гарри в своем послании.



В ответ на это Томас Маркл попросил дочь о совместной фотосессии, но она, как сообщают друзья, отказалась от это идеи. По их словам, Меган всегда будет чувствовать себя подавленной из-за того, как ведет себя ее отец.



Кроме того, приятели Маркл отметили, что она осталась такой же простой, какой была до того, как стала известной. Они уверены, что в поведении герцогини Сассекской нет ни тени снобизма и пафоса.