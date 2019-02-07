Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Что Меган Маркл написала своему отцу после свадьбы, на которую он не пришел

В мае прошлого года Томас Маркл не пришел на свадьбу своей дочери и принца Гарри. Стало известно, какое письмо Меган отправила после этого отцу и о чем его попросила. 

Отношения Меган Маркл с родственниками нельзя назвать безоблачными. Ее сестра и отец, Саманта и Томас, не раз пытались заработать на популярности родственницы, рассказывая компрометирующие подробности о ней в СМИ. 

Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская была настолько расстроена тем, что о ней говорит прессе родной отец, что написала ему откровенное письмо после свадьбы с принцем Гарри, на которую Томас не пришел.

Об этом сообщает портал People со ссылкой на друзей Меган, пожелавших остаться анонимными.

«Папа, мое сердце разбито. Я люблю тебя. У меня один отец. Пожалуйста, перестань мучить меня своими высказываниями в СМИ, чтобы мы смогли наладить отношения», — написала супруга принца Гарри в своем послании.

В ответ на это Томас Маркл попросил дочь о совместной фотосессии, но она, как сообщают друзья, отказалась от это идеи. По их словам, Меган всегда будет чувствовать себя подавленной из-за того, как ведет себя ее отец.

Кроме того, приятели Маркл отметили, что она осталась такой же простой, какой была до того, как стала известной. Они уверены, что в поведении герцогини Сассекской нет ни тени снобизма и пафоса. 

Перейти к обсуждению


07 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 420

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.