Владимир Кличко не дает Хайден Панеттьери видеться с их 4-летней дочерью

В последнее время мы все чаще слышим о том, что звездным отцам не дают видеться с детьми — вспомните только Джорджа Клуни и Брэда Питта.
Однако бывают и обратные ситуации: недавно стало известно, что Владимир Кличко препятствует общению актрисы Хайден Панеттьери с их общей четырехлетней дочерью Кайей-Евдокией. Боксер увез девочку в Киев, воспитывать ребенка 42-летнему спортсмену помогает его мама. Об этом сообщает издание US Weekly.
Боксер-тяжеловес и голливудская актриса разошлись несколько лет назад. Кличко и Панеттьери состояли в гражданском браке, когда на свет появилась их общая дочка. После расставания Кайя-Евдокия какое-то время жила с мамой.
Сейчас воспитанием малышки занимается ее бабушка, мама боксера.
Однако по словам источника из близкого окружения актрисы, сама Хайден не так уж и стремиться вернуть себе ребенка, по крайней мере в ближайшее время. Из-за нового бойфренда в жизни актрисы начались проблемы. Инсайдеры сообщают, что Хикерсон практически живет за ее счет, а однажды Панеттьери даже угодила в полицию из-за возлюбленного.