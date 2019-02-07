Владимир Кличко не дает Хайден Панеттьери видеться с их 4-летней дочерью

Боксер Владимир Кличко забрал дочь у своей бывшей жены, голливудской звезды Хайден Панеттьери. Американский таблоид US Weekly сообщает, что сейчас Кайя-Евдокия живет в Киеве и уже давно не видела свою маму.

1 2 3 4 5 42-летний боксер Владими Кличко не дает дочери видеться с мамой

В последнее время мы все чаще слышим о том, что звездным отцам не дают видеться с детьми — вспомните только Джорджа Клуни и Брэда Питта.

Однако бывают и обратные ситуации: недавно стало известно, что Владимир Кличко препятствует общению актрисы Хайден Панеттьери с их общей четырехлетней дочерью Кайей-Евдокией. Боксер увез девочку в Киев, воспитывать ребенка 42-летнему спортсмену помогает его мама. Об этом сообщает издание US Weekly.



Боксер-тяжеловес и голливудская актриса разошлись несколько лет назад. Кличко и Панеттьери состояли в гражданском браке, когда на свет появилась их общая дочка. После расставания Кайя-Евдокия какое-то время жила с мамой.

Однако когда Хайден Панеттьери закрутила новый роман с 29-летним начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который известен своими проблемами с законом, Владимир Кличко решил забрать дочь к себе на Украину.

Сейчас воспитанием малышки занимается ее бабушка, мама боксера.



Однако по словам источника из близкого окружения актрисы, сама Хайден не так уж и стремиться вернуть себе ребенка, по крайней мере в ближайшее время. Из-за нового бойфренда в жизни актрисы начались проблемы. Инсайдеры сообщают, что Хикерсон практически живет за ее счет, а однажды Панеттьери даже угодила в полицию из-за возлюбленного.