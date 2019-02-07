Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Владимир Кличко не дает Хайден Панеттьери видеться с их 4-летней дочерью

Боксер Владимир Кличко забрал дочь у своей бывшей жены, голливудской звезды Хайден Панеттьери. Американский таблоид US Weekly сообщает, что сейчас Кайя-Евдокия живет в Киеве и уже давно не видела свою маму.

В последнее время мы все чаще слышим о том, что звездным отцам не дают видеться с детьми — вспомните только Джорджа Клуни и Брэда Питта
Однако бывают и обратные ситуации: недавно стало известно, что Владимир Кличко препятствует общению актрисы Хайден Панеттьери с их общей четырехлетней дочерью Кайей-Евдокией. Боксер увез девочку в Киев, воспитывать ребенка 42-летнему спортсмену помогает его мама. Об этом сообщает издание US Weekly.

Боксер-тяжеловес и голливудская актриса разошлись несколько лет назад. Кличко и Панеттьери состояли в гражданском браке, когда на свет появилась их общая дочка. После расставания Кайя-Евдокия какое-то время жила с мамой.

Однако когда Хайден Панеттьери закрутила новый роман с 29-летним начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который известен своими проблемами с законом, Владимир Кличко решил забрать дочь к себе на Украину.

Сейчас воспитанием малышки занимается ее бабушка, мама боксера.

Однако по словам источника из близкого окружения актрисы, сама Хайден не так уж и стремиться вернуть себе ребенка, по крайней мере в ближайшее время. Из-за нового бойфренда в жизни актрисы начались проблемы. Инсайдеры сообщают, что Хикерсон практически живет за ее счет, а однажды Панеттьери даже угодила в полицию из-за возлюбленного.

Перейти к обсуждению 3


07 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Legion-Media.ru, Twitter

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Заголовок не соответствует тексту статьи. Мать после всех послеродовых депрессий, гулянок и т.д. сама оставила дочь с отцом и продолжает жить в свое удовольствие. Оправдывает ли ее поведение слухи, что это всё по контракту, не знаю, но терпел он ее долго.

  • Какая-то она не путевая,дочь такая лапулька,неужели гулянки и пьянки важнее.

  • Ах Вовка, щиикарный мужик!!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 421

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.