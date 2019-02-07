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Ксения Собчак и Максим Виторган пришли на одно мероприятие, но вели себя как чужие люди

Ксения Собчак и Максим Виторган появились вместе на дне рождения мужа своей подруги Яны Расковаловой. И пока российские СМИ говорят о возможном примирении супругов, нам кажется, что делать такие выводы пока рано.
  • Максим Виторган, Ксения Собчак, Яна Расковалова
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    На фоне слухов о расставании Максим Виторган и Ксения Собчак вместе пришли на день рождения мужа Яны Расколовой
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С тех пор, как пользователи Сети заподозрили, что Ксения Собчак увлеклась театральным режиссером Константином Богомоловым, интернет-пользователи усердно пытаются понять, в каких же отношениях находится знаменитость со своим мужем Максимом Виторганом. Пока сами супруги слухи о расставании не комментируют, их фолловерам остается только догадываться и строить собственные предположения, анализируя публикации Виторгана и Собчак в Инстаграме.

Недавно супруги пришли на день рождения мужа ювелира Яны Расковаловой Вадима. Это дало СМИ повод заговорить о примирении знаменитостей. Однако, кажется, делать такие громкие заявления пока рано.

На видео с праздника заметно — Виторган и Собчак ведут себя, как чужие друг другу люди. 

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания, присутствовавшая на дне рождения Вадима Расковалова, выложила в инстаграм-историях ролик, на котором видно супругов. Максим отстраненно сидит за столом, пока его жена Ксения с видом независимой женщины активно общается с друзьями.

В защиту версии о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган не помирились говорит и то, что ни один из супругов не опубликовал совместные фотографии с вечера в социальных сетях.

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07 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Ковалев Петр/ТАСС, @abdullartuev/Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • боже, как это пережить???????

  • Собчак была интересна, когда вела "Блондинка в шоколаде" , а щас тух::ляк.

  • Она покрасила волосы?? Давно пора. .а то выглядит вечно как унылая 40-летняя училка,синий чулок..такой стиль хорош только для очень молодых,а в возрасте Собчак мгновенно в старушкку превращает. В стильную старушку. .

  • Ксюша-хрюша. у меня все

  • Это старое фото из инстаграмма

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