«Деньги — не главное»: Яна Кошкина рассказала, что больше всего ценит в мужчинах

На днях актриса Яна Кошкина дала интервью порталу Teleprogramma.pro. Звезда поведала журналистам о мужчине своей мечты и прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.



1 2 3 4 5 Яна Кошкина рассказала журналистам, каким качеством должен обладать ее идеальный мужчина

Яна Кошкина не раз признавалась: ей регулярно приходится выслушивать неприятные предположения хейтеров о том, что она отдает предпочтение лишь богатым ухажерам. В интервью порталу Teleprogramma.pro актриса развеяла домыслы «доброжелателей» и рассказала журналистам, что никогда не вступала в отношения ради денег.



28-летняя Яна Кошкина поведала, что прежде всего ценит в мужчинах их интеллект. «Мое сердце может покорить в первую очередь умный мужчина. Стереотип о том, что девушкам важны только деньги, не про меня», — поделилась актриса.

Кошкина отметила: для нее очень важно, чтобы с мужчиной было о чем поговорить «после постельных сцен».

Яна никогда не понимала девушек, которые способны встречаться с нелюбимыми мужчинами ради денег. Однако журналистам она рассказала, что ее избранник все же должен быть более состоятельным, чем она. «Мужчина не должен зарабатывать меньше, чем я. У меня есть определенный уровень жизни, и, если придется его кардинально поменять, будет проблематично», — поделилась звезда сериала «ЧОП».



В 2018 году в Сети появились слухи о том, что Кошкина выходит замуж. В интервью актриса не стала подтверждать или опровергать эту информацию, она лишь заметила, что сама сообщит об этом событии поклонникам, когда посчитает нужным. Актриса также отметила, что никогда не задумывалась о том, какую свадьбу она хочет. Главное для Яны Кошкиной — выйти замуж по любви.