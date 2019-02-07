Лера Кудрявцева: «Татьяне Васильевой тяжело говорить о скандальном разводе ее сына с первой женой»

9 февраля гостьей программы «Секрет на миллион» станет актриса Татьяна Васильева. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с героиней.

1 2 3 4 5 6 Татьяна Васильева — новая гостья программы «Секрет на миллион»

У Татьяны Васильевой много тем, о которых ей тяжело говорить. Например, неудачный брак сына Филиппа с актрисой Анастасией Бегуновой. Этот союз закончился не просто разводом, а настоящим скандалом, и теперь видеть обожаемых внуков Татьяна Васильева может только на определенных условиях.



Также актриса объяснила, чем ей поначалу не угодила новая невестка.

Свекровь Васильева требовательная и с характером, однако Мария Болонкина смогла найти подход к знаменитой артистке.

Сын Татьяны Васильевой пригласил нашу съемочную группу в их с Марией семейное гнездышко, которое, к слову, подарила им Татьяна Васильева. Могу сказать, что там невероятно уютно.



71-летняя актриса очень много работает и прилично зарабатывает. Ей нравится делать детям и внукам дорогие подарки, она великодушный и щедрый человек.

Однако и о себе Татьяна не забывает: она всегда великолепно выглядит и стильно одета.

Раскрывая свои сокровенные тайны, Татьяна Васильева то заметно нервничала, то загадочно улыбалась, то плакала, то смеялась. Артистка озвучила истинные причины своих разводов. Разочаровалась ли она в мужчинах? Или же готова вновь полюбить? Об этом, а также о многом другом Татьяна расскажет в новом выпуске программы «Секрет на миллион».