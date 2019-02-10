Не царское это слово: что няне принца Джорджа и принцессы Шарлотты запрещено говорить при них

Воспитывать королевских детей отнюдь непросто. Оказывается, есть особенное слово, которое придворной няне ни в коем случае нельзя произносить в присутствии детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

1 2 3 4 5 Воспитание королевских детей — дело государственной важности

Ни для кого не секрет, что в британской королевской семье существуют специальные нормы поведения. Это касается и персонала. Например, придворные гувернантки, чтобы получить должность, должны иметь диплом об окончании лучших педагогических учебных заведений Британии, где преподают особенности королевского протокола. Именно там они узнают то самое слово, которое нельзя произносить при наследниках престола.

Под запрет попало слово «малыш». Оно, как считают в Англии, унижает личность ребенка. Няня Джорджа и Шарлотты Мария Боралло обязана обращаться к ним по именам или же говорить «дети».

По словам эксперта Луиз Херен, несмотря на существование некоторых специфических правил, в целом жизнь потомков королевской семьи не сильно отличается от обычных детей. «Они просыпаются, завтракают, идут в школу и носят школьную форму, хочется им этого или нет», — сообщила Луиз в интервью изданию Mirror.