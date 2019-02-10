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Не царское это слово: что няне принца Джорджа и принцессы Шарлотты запрещено говорить при них

Воспитывать королевских детей отнюдь непросто. Оказывается, есть особенное слово, которое придворной няне ни в коем случае нельзя произносить в присутствии детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Ни для кого не секрет, что в британской королевской семье существуют специальные нормы поведения. Это касается и персонала. Например, придворные гувернантки, чтобы получить должность, должны иметь диплом об окончании лучших педагогических учебных заведений Британии, где преподают особенности королевского протокола. Именно там они узнают то самое слово, которое нельзя произносить при наследниках престола.

Под запрет попало слово «малыш». Оно, как считают в Англии, унижает личность ребенка. Няня Джорджа и Шарлотты Мария Боралло обязана обращаться к ним по именам или же говорить «дети».

По словам эксперта Луиз Херен, несмотря на существование некоторых специфических правил, в целом жизнь потомков королевской семьи не сильно отличается от обычных детей. «Они просыпаются, завтракают, идут в школу и носят школьную форму, хочется им этого или нет», — сообщила Луиз в интервью изданию Mirror. 

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10 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Луи

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Капец, как интересно🤦‍♀️

  • какая няня неприятная на 2 фото.как из гестапо.

  • Я не из королевской семьи, но тоже не перевариваю это слово. Оно действительно из простонародья. Еще хуже: "малой" и "малая" - эти вообще из быдложаргона гопоты.

  • Гость

    какая няня неприятная на 2 фото.как из гестапо.

    Ваш коммент гораздо неприятней.

  • хм...очень странно...моему сыну в этом году 30(!!!), и он сооовсем не "маменькин сынок", скорее наоборот, а я постоянно к нему обращаюсь - малыш,и ему это безумно нравится, прям млеет от этого! Ведь это так нежно,так трепетно и ласково!

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