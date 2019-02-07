Брэдли Купер рассказал, на кого на самом деле похожа его с Ириной Шейк дочь

На днях Брэдли Купер дал интервью Опре Уинфри. Во время беседы актер поведал, кого из близких людей ему напоминает его 2-летняя дочь Леа.

1 2 3 4 5 Брэдли Купер дал интервью Опре Уинфри

Брэдли Купер и Ирина Шейк не очень любят говорить с журналистами о своей личной жизни. Однако на днях актер сделал исключение для Опры Уинфри, с которой побеседовал в рамках ее программы Oprah's SuperSoul Conversations.



Режиссер фильма «Звезда родилась» признался, что его 2-летняя дочь Леа от Ирины Шейк очень похожа на его покойного отца Чарльза. Мужчина умер в 2011-м от рака легких, и Брэдли до сих пор тяжело переживает эту утрату.



«Когда у меня появилась семья, в моей жизни все изменилось. Наша дочь, она невероятная. Я очень часто вижу в ней черты своего папы», — рассказал Купер во время интервью.



Актер также признался, что, когда остается наедине с наследницей, часто чувствует, что рядом с ними незримо присутствует и Чарльз. Впрочем, Брэдли тут же пошутил, что, скорее всего, смотрит слишком много фильмов.

