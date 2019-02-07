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Брэдли Купер рассказал, на кого на самом деле похожа его с Ириной Шейк дочь

На днях Брэдли Купер дал интервью Опре Уинфри. Во время беседы актер поведал, кого из близких людей ему напоминает его 2-летняя дочь Леа. 

Брэдли Купер и Ирина Шейк не очень любят говорить с журналистами о своей личной жизни. Однако на днях актер сделал исключение для Опры Уинфри, с которой побеседовал в рамках ее программы Oprah's SuperSoul Conversations.

Режиссер фильма «Звезда родилась» признался, что его 2-летняя дочь Леа от Ирины Шейк очень похожа на его покойного отца Чарльза. Мужчина умер в 2011-м от рака легких, и Брэдли до сих пор тяжело переживает эту утрату.

«Когда у меня появилась семья, в моей жизни все изменилось. Наша дочь, она невероятная. Я очень часто вижу в ней черты своего папы», — рассказал Купер во время интервью.

Актер также признался, что, когда остается наедине с наследницей, часто чувствует, что рядом с ними незримо присутствует и Чарльз. Впрочем, Брэдли тут же пошутил, что, скорее всего, смотрит слишком много фильмов.  

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07 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
Теги

Опра Уинфри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Неее, ну они с Ирой классные...Ирка реально самая крутая русская девушка, Водянова и прочие ...рядом не стояли...

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