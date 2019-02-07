Айза Анохина активно ведет свою страничку в Инстаграме и часто отвечает подписчикам в Инстаграме на вопросы о семейной жизни. Недавно знаменитость объяснила, почему называет своего мужа как же, как и ее дети.
На днях Айза получила в от одной из поклонниц такой вопрос: «Зачем называть «папа» или «папуля» своего мужа? Не убивает секс между супругами?». На это бизнес-леди отреагировала весьма неожиданно. «У нас такая ситуация, что, если я называю Диму по имени, то и Элвис тоже», — призналась Анохина.
Напомним, знаменитость воспитывает двоих детей — 8-летнего Сэма от рэпера Гуфа и 2-летнего Элвиса от нынешнего супруга Дмитрия Анохина.
Айза Анохина объяснила, почему называет своего мужа «папулей»
Айза Анохина активно ведет свою страничку в Инстаграме и часто отвечает подписчикам в Инстаграме на вопросы о семейной жизни. Недавно знаменитость объяснила, почему называет своего мужа как же, как и ее дети.
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